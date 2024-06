Spekulationen um Ausleihe: Real Madrid verfolgt bei Supertalent Arda Güler wohl einen klaren Plan

Getafe befindet sich auf der Suche nach einem Nachfolger für den ausgeliehenen Mason Greenwood. Dieser kehrte nach einer überzeugenden Saison vorerst zu Manchester United zurück. Die Hoffnungen auf eine permanente Verpflichtung des Flügelstürmers haben sich bei Getafe nicht erfüllt.

Güler soll der Wunschkandidat für Greenwoods Nachfolge sein, Real aber habe indes andere Pläne. Demnach sei man bei den Königlichen guter Dinge, dass der Angreifer trotz großer Konkurrenz in der Offensive 2024/25 zu Einsätzen kommen werde. Trainer Carlo Ancelotti glaube an die Qualitäten des türkischen Nationalspielers und man sei sich einig, dass es für die Entwicklung Gülers gut sei, die kommende Spielzeit bei Real zu verbringen. In diese Richtung hatte sich Ancelotti auch Ende April schon geäußert.

In seiner ersten Saison bei Real wurde Güler hartnäckig von Verletzungen geplagt. Es dauerte Monate, bis er sein Debüt im Kader von Carlo Ancelotti feiern konnte. Allerdings deutete er im Schlussspurt der Saison sein enormes Potenzial an und erzielte sechs Tore in zehn Ligaspielen. Bemerkenswert: In nur vier davon stand Güler in der Startformation.

Güler stammt aus der Jugend von Genclerbirligi. Von dort wechselte er 2019 zu Fenerbahce. Zwei Jahre später schaffte er dort den Sprung in den Profikader, ehe Real Madrid ihn im Sommer 2023 für 20 Millionen Euro verpflichtete. Auch Blancos-Erzrivale FC Barcelona zeigte damals Interesse an dem Offensivspieler. Güler aber entschied sich für Madrid und unterzeichnete dort einen bis 2029 gültigen Vertrag.