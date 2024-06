Enthüllt: Wann Carlo Ancelotti angeblich schon vom Transfer von Kylian Mbappé zu Real Madrid erfuhr

Das Portal Relevo berichtet, Ancelotti habe am 1. Juni 2023 erfahren, dass Mbappé in diesem Sommer zu Real kommen wird. An jenem Tag habe ein Treffen der sportlichen Führung des LaLiga-Rekordmeisters mit dem Italiener stattgefunden. Dabei sei es um die Planung der Saison 2023/24 gegangen. Auf der Tagesordnung standen unter anderem Vertrags- und Transferoptionen.

Wegen des sich abzeichnenden Abgangs von Karim Benzema Richtung Saudi-Arabien habe sich Ancelotti die Verpflichtung des damaligen Tottenham-Stürmers Harry Kane gewünscht. Als ihm die Klubchefs dann berichteten, Mbappé werde sicher ein Jahr später verpflichtet, habe der Coach akzeptiert, ohne einen direkten Ersatz für Benzema in die neue Spielzeit zu gehen. Präsident Florentino Pérez wollte für ein Jahr kein teures Kane-Paket schnüren, sondern finanzielle Ressourcen für den angestrebten Transfer Mbappés sparen.

Real holte stattdessen mit Joselu einen Ergänzungsspieler für den Angriff, während Ancelottis Wunschspieler Harry Kane einige Wochen später für 95 Millionen Euro Ablöse beim FC Bayern anheuerte.

Mbappés Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft in diesem Sommer aus. Vor einem Jahr verzichtete er öffentlichkeitswirksam darauf, eine Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr zu ziehen. Ein Abschied von der Seine wurde damit wahrscheinlicher. Im Februar verkündete PSG offiziell den Abgang seines Rekordtorschützen, in jenem Monat soll der 25-Jährige auch seinen Fünfjahresvertrag in Madrid unterzeichnet haben. Die offizielle Verkündung des Deals gab es am Montag.