"Niemand versteht es": Berater von Barça-Spieler attackiert Trainer Xavi

Roque hat in Barcelona einen langfristigen Vertrag bis 2031 unterschrieben, konnte in seinen ersten Monaten aber noch nicht den Einfluss nehmen, den er sich erhofft hatte.

Insgesamt kam der Brasilianer bisher auf 13 Pflichtspieleinsätze für Barça, in denen ihm zwei Tore gelangen. Meistens wurde er dabei eingewechselt, seit Mitte April wartet er auf einen Einsatz. In der Champions League oder auch in den beiden Clasicos gegen Real Madrid seit seiner Ankunft hatte der Jungstar keine Chance erhalten.

Auch Mundo Deportivo hatte indes darüber berichtet, dass Roque mit seiner bisherigen Zeit in Barcelona unzufrieden sei. Dies beruht dem Bericht zufolge auf Gegenseitigkeit, auch Barças Verantwortliche seien nicht glücklich mit dem brasilianischen Torjäger. Daher soll man bei den Blaugrana über eine Leihe nachdenken, die Roques Berater nun aber eben ausschloss.