"In jeder negativen Situation brechen wir zusammen": Xavi zählt beim FC Barcelona seine Spieler an

Er sei "sehr traurig und enttäuscht", sagte der Coach, ehe er Klartext redete: "Es ist eine Schande. In jeder negativen Situation brechen wir zusammen. Das sind eklatante Fehler. Wir impfen den Spielern Selbstvertrauen ein, trotzdem ist es schwierig. Das ist auch ein Mangel an Reife."

Er hoffe, im kommenden Jahr sei seine Mannschaften in der Lage, "konkurrenzfähiger zu sein", so Xavi, wenngleich man dafür "eine Menge ändern" müsse: "Wenn wir überlegen sind, spiegelt sich das nicht auf der Anzeigetafel wider. Wir haben beide Spiele gegen Real Madrid und Girona kontrolliert und trotzdem sind sie uns aus den Händen gerutscht."

Barcelona führte am Samstagabend in Girona zur Halbzeit mit 2:1. Nach der Pause drehten die Gastgeber das Spiel mit drei Treffern. Barça rutschte dadurch auf den dritten Tabellenplatz ab und machte so Erzrivale Real Madrid vorzeitig zum Meister.

"Wir haben beide Seiten der Medaille gesehen", so Xavi. "Bis zur 60. Minute waren wir brillant, und dann passiert, was wie eine Zusammenfassung unserer Saison wirkt: Unser Mangel an Effektivität killt uns."

Barcelona kämpft an den verbleibenden vier Spieltagen mit Girona um Rang zwei in der Tabelle. Aktuell haben die Bluagrana einen Punkt Rückstand auf das Überraschungsteam. Die kommenden Gegner heißten Real Sociedad (13. Mai) und UD Almería (16. Mai).