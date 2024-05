FC Barcelona bestätigt: Xavi zur neuen Saison nicht mehr Trainer - Weg für Hansi Flick frei

Es handelt sich dabei um eine Entscheidung von Präsident Joan Laporta, die er dem Coach am Freitag bei einem Treffen verkündet hat. Daran hätten auch Vizepräsident Rafa Yuste, Sportdirektor Deco und die beiden Xavi-Assistenten Oscar Hernández und Sergio Alegre teilgenommen.

Die Partie am Sonntag beim FC Sevilla wird die Abschiedsvorstellung des 44-Jährigen bei Barca sein. "Der Präsident des FC Barcelona, Joan Laporta, hat Xavi Hernandez heute Morgen mitgeteilt, dass er in der Saison 2024/25 nicht mehr Trainer der ersten Mannschaft sein wird. Das Treffen fand in der Ciutat Esportiva Joan Gamper statt", teilte der FC Barcelona mit. Der Verein danke Xavi "für seine Arbeit als Trainer, die seine beispiellose Karriere als Spieler und Mannschaftskapitän ergänzt".

Das dürfte den Weg für Hansi Flick freimachen: Laut Sky Sports soll man nach einem Treffen mit Deco in London eine mündliche Einigung mit Flick erzielt haben. Der Wechsel des ehemaligen Bayern-Coaches soll laut Mundo Deportivo bereits am kommenden Montag verkündet werden.

Angedacht ist angeblich ein Vertrag für ein Jahr plus Option. Flick war bereits im Januar als heißer Nachfolgekandidat von Xavi gehandelt worden und soll deshalb schon fleißig Spanisch gelernt haben.