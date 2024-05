Hansi Flick mit FC Barcelona angeblich über Wechsel einig

Die Zukunft von Xavi in Barcelona ist seit Monaten ungewiss: Anfang des Jahres kündigte er an, dass er am Ende der Saison zurücktreten wolle, um seine Entscheidung dann nach einem Treffen mit Laporta doch noch zu revidieren. Xavis jüngste Äußerungen, in denen er die Fähigkeit der Mannschaft in Frage stellte, mit Real Madrid zu konkurrieren, sollen Laporta verärgert haben. Es wird vermutet, dass der Klubchef nun entschlossen ist, ihn loszuwerden.

Flick kann auf ein beeindruckendes Resümee als Trainer zurückblicken: Er führte Bayern München 2020 zu einem historischen Sextuple und gewann dabei die Bundesliga, den DFB-Pokal und die Champions League. Seit seiner Trennung von der deutschen Nationalmannschaft im September 2023 ist Flick vereinslos, was ihn zu einem möglichen Kandidaten für den Spitzenjob in Barcelona macht.

Neben Flick zieht Barcelona auch interne Optionen für den Posten des Cheftrainers in Betracht. Rafael Marquez, ein ehemaliger Spieler des FC Barcelona und derzeitiger Trainer der Reservemannschaft des Vereins, wurde als möglicher Kandidat genannt. Marquez' Vertrautheit mit der Kultur und dem Jugendförderungssystem des Vereins könnte ihn zu einer strategischen und kostengünstigen Alternative machen.

Am kommenden Sonntag steht das letzte Saisonspiel des FC Barcelona gegen Sevilla an. Es wird erwartet, dass eine Entscheidung über die Zukunft von Xavi nach dem Spiel getroffen wird.