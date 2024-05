Chancen für Verbleib von João Félix beim FC Barcelona steigen angeblich bei Abgang von Trainer Xavi

© getty

Die Zukunft von Xavi dagegen ist schon seit Monaten ungewiss: Anfang des Jahres kündigte er an, dass er am Ende der Saison zurücktreten wolle, um seine Entscheidung dann nach einem Treffen mit Laporta doch noch zu revidieren. Xavis jüngste Äußerungen, in denen er die Fähigkeit der Mannschaft in Frage stellte, mit Real Madrid zu konkurrieren, sollen Laporta verärgert haben. Es wird vermutet, dass der Klubchef nun entschlossen ist, ihn loszuwerden.

Félix ist der Rekordeinkauf Atléticos: 2019 bezahlte der Klub 127 Millionen Euro an Benfica für den inzwischen 24-Jährigen. In dreieinhalb Jahren bei den Madrilenen konnte er allerdings nie restlos überzeugen. Die Rückrunde der Saison 2022/23 verbrachte Félix beim FC Chelsea in der Premier League, der allerdings die Kaufoption für den Offensivspieler nicht zog.

Für Barcelona erzielte er in der laufenden Saison bislang zehn Tore in 43 Pflichtspielen. Sechs Treffer bereitete er vor. Félix ist vertraglich noch bis 2029 an Atlético gebunden.