"Ist ganz klar": FC Barcelonas Robert Lewandowski mit deutlichem Statement zu seiner Zukunft

© Getty

Und weiter: "Mindestens zwei weitere Jahre kann ich auf höchstem Niveau spielen. Wenn ich eines Tages merke, dass es mir nicht gut geht, werde ich der Erste sein, der das sagt. Vor fünfzehn Jahren habe ich angefangen, darauf hinzuarbeiten, dass ich noch zwei oder drei Jahre spielen kann, indem ich auf mich aufpasse, mich gesund ernähre."

Der 35-Jährige ist vertraglich noch bis 2026 an Barcelona gebunden. Für eine Ablösesumme von 45 Millionen Euro wechselte er vor zwei Jahren vom FC Bayern München zu den Spaniern. Seitdem erzielte der Torjäger 58 Treffer in 94 Pflichtspielen. 17 Tore legte Lewandowski auf. In der vergangenen Saison gewann er mit Barcelona die Meisterschaft sowie den spanischen Superpokal.