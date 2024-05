Real Madrids Jude Bellingham wird wegen Karriereende von Toni Kroos emotional: "Ein Jahr war nicht genug"

© getty

Vor der EM, bei der Kroos dann seine letzten Spiele absolvieren wird, stehen aber noch zwei Partien mit Real an. Zunächst lässt der bereits feststehende spanische Meister am Samstag zuhause gegen Real Betis die LaLiga-Saison ausklingen, bei seinem letzten Heimspiel im Bernabeu wird Kroos dann vermutlich auch ausgiebig verabschiedet.

Eine Woche später, am 1. Juni, steht schließlich noch das Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund an, bei dem Kroos seinen letzten von zahlreichen Titeln mit den Madrilenen feiern will. "Es liegt noch ein bisschen Arbeit vor uns in dieser Saison", schrieb Bellingham. "Aber ich wünsche dir nun schon einmal das Beste für Dich und Deine Familie, was auch immer jetzt kommt. LEGENDE!"