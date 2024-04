FC Barcelona denkt angeblich an Tausch-Deal für João Félix - Ansu Fati und Ferran Torres im Gespräch

Einen Transfer für eine für Atléti akzeptable Summe nach Saudi-Arabien hatte Félix im vergangenen Sommer abgelehnt. Stattdessen hatte er seine Liebe zum spanischen Rivalen FC Barcelona bekundet. "Ich würde gerne für Barça spielen. Barcelona war immer meine erste Wahl, immer mein Traum, seit ich ein Kind war", erklärte Félix in einem Interview im Sommer.

Dadurch erkämpfte sich Félix das Leihgeschäft zu den Blaugrana, zerstörte damit jedoch dem Bericht zufolge seine Beziehung zu Atléti-Coach Diego Simeone. Der entgegnete auf Félix' Liebesbekundung zum Rivalen: "Es muss klar sein, dass es niemanden gibt, der über Atlético Madrid steht!"

Barça soll noch nicht entschieden haben, ob ein Torres-Tausch in Frage kommt. Den spanischen Nationalspieler abzugeben, könnte sich jedoch auch für die Katalanen als sinnvoll erweisen, da dieser ein hohes Gehalt beziehen soll - und Barcelona hat quasi chronische Probleme mit der in Spanien existierenden Gehaltsobergrenze.

Sportlich geht es für Félix, Torres und Barcelona am Montag (21 Uhr) gegen den FC Valencia, am kommenden Samstag erwartet Überraschungsteam FC Girona die Katalanen. Atlético gewann am laufenden Spieltag mit 3:1 gegen Athletic Club aus Bilbao und reist am nächsten Samstag zu RCD Mallorca.