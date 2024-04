Bekommt Robert Lewandowski doch noch seinen Ballon d'Or?: "Es wäre eine große Ehre"

"Ich hätte natürlich gerne einmal die Auszeichnung des Ballon d'Or erhalten. Es ist nicht so, dass ich sauer oder wehmütig bin, weil diese Trophäe noch fehlt. Aber mein Gefühl ist, dass ich in einem der beiden Jahre an der Reihe gewesen wäre", sagte der Pole gegenüber der Sport Bild.

Lewandowski ergänzte: "2020 und 2021 hatte ich die besten Jahre meiner Karriere. Ein Freund hat mir kürzlich eine Statistik geschickt: Ich habe in 85 Spielen 100 Tore erzielt."

Der Ballon d'Or war 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht vergeben worden, im Jahr darauf staubte mal wieder Lionel Messi die Auszeichnung ab. Eine äußerst umstrittene Wahl, nachdem Lewandowski in der Saison 2020/21 mit allein 41 Treffern in der Bundesliga sogar den Uralt-Rekord von Bayern-Legende Gerd Müller gebrochen und in der Folge-Saison 50-mal 46 Pflichtspielen getroffen hatte.

Nun laufen Ermittlungen in Frankreich über die Abstimmung des Magazins France Football. Nach Informationen der französischen Zeitung Le Monde habe der zuständige Chefredakteuer Pascal Ferré Vergünstigungen von Messis damaligem Arbeitgeber PSG erhalten.

Zudem kursieren Gerüchte, wonach der Ballon d'Or von 2020 doch noch vergeben werden könnte.