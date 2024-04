"Galaktisches" Angebot vom FC Barcelona: Pau Cubarsi winkt angeblich spektakulärer Vertrag

Verhandlungen zwischen Cubarsi und Barcelonas Verantwortlichen laufen seit mehreren Wochen. Die Katalanen wollen zum einen die relativ niedrige Ausstiegsklausel in Höhe von angeblich nur zehn Millionen Euro streichen und gleichzeitig auch der famosen sportlichen Entwicklung des Teenagers Rechnung tragen.

Laut eines Berichts der As sieht Barcelonas "galaktische" Offerte eine Vertragsdauer von fünf Jahren (bis 2029) vor. Während dieser Zeit soll das Gehalt Cubarsis schrittweise angehoben werden. Von vier Millionen Euro zu Beginn soll es bis zum letzten Vertragsjahr auf zwölf Millionen Euro pro Jahr steigen.

Die festgeschriebene Ablösesumme für den 17-Jährigen liege nach Vorstellungen Barças bei einer Milliarde Euro, könnte aber auf Wunsch des Spielers noch auf 500 Millionen Euro gesenkt werden. Cubarsi solle den Vertrag im nächsten Januar unterschreiben, wenn er seinen 18 Geburtstag feiert.

Cubarsi erkämpfte sich um die Jahreswende einen Stammplatz in der Elf von Cheftrainer Xavi und absolvierte bislang 18 Einsätze in der Innenverteidigung. Unter anderem stand er in beiden Spielen gegen PSG im Viertelfinale der Champions League über die volle Distanz auf dem Rasen. Seit März ist er auch spanischer A-Nationalspieler und absolvierte zwei Länderspiele für die Furia Roja.