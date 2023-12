FC Barcelona: "Als wären wir auf einer Beerdigung!" Xavi spricht wegen Barça-Situation Klartext

Trainer Xavi hat die negative Atmosphäre kritisiert, die aktuell beim FC Barcelona herrscht. Dabei fand der 43-Jährige deutliche Worte.

Auf der Pressekonferenz vor dem LaLiga-Spiel gegen den FC Valencia sagte Xavi: "Jetzt ist die Zeit, in der wir zusammenrücken, die Ruhe bewahren und Selbstvertrauen tanken müssen. Ich glaube mehr denn je an dieses Projekt und wir sind eine Einheit."

Um Xavi gibt es mittlerweile Entlassungsgerüchte. Er habe aber noch am Donnerstag mit Sportdirektor Deco gesprochen und es sei "alles okay". Es seien die Medien, die "Spannungen kreieren, wo es nicht nötig ist. Vor einem Monat hieß es noch, ich könne der Ferguson von Barcelona werden, jetzt soll ich entlassen werden! Dieser Klub braucht Stabilität. Wir haben ein Siegerprojekt und können nicht jedes mal in eine Depression verfallen, wenn es eine Delle gibt."

Xavi verwies auf mehrere Titel, die Barça in dieser Saison noch gewinnen kann und meinte: "Das hier ist der komplizierteste Klub der Welt wegen seines Umfelds. Es ist, als wären wir auf einer Beerdigung, als wäre mein Vater oder meine Mutter gestorben."

Barcelona zeigt spielerisch aktuell wenig berauschende Leistungen und ist in LaLiga nach der 2:4-Niederlage gegen den FC Girona am letzten Wochenende auf den vierten Platz abgerutscht. In der Champions League erreichten die Blaugrana vorzeitig die K.o.-Runde, verloren aber am Mittwoch bei Royal Antwerpen erneut mit 2:3.

© getty

Xavi: "Sind wir dann immer noch depressiv?"

"Niemand von Euch hat mir auf der Pressekonferenz nach unserer Qualifikation für das Achtelfinale gratuliert", so Xavi. "Wenn wir diese Saison nun exzellent zu Ende bringen - was dann? Sind wir dann immer noch schlecht drauf und depressiv? Wir haben noch alle Chancen. Als wir vor ein paar Tagen gegen Atlético gewonnen haben, waren wir eine 10, jetzt sind wir eine 0."

Xavi, langjähriger Spielmacher und Kapitän Barças, arbeitet seit November 2021 als Cheftrainer des Klubs und steht nach einer Verlängerung im September dieses Jahres noch bis 2025 unter Vertrag. Unter seiner Regie holte Barcelona in 112 Spielen 70 Siege und 18 Remis. 23 Partien endeten mit einer Niederlage. 2022/23 gewann Barcelona mit Xavi die spanische Meisterschaft.

Am Samstagabend tritt der FC Barcelona zu einem Auswärtsspiel im Mestalla beim Tabellenelften FC Valencia an.