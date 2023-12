FC Barcelona: "Der größte Schwachsinn!" Berater von Frenkie de Jong stinksauer

Der Berater von Mittelfeldspieler Frenkie de Jong vom FC Barcelona hat mit Unverständnis auf einen pikanten Medienbericht reagiert.

De Jong hatte sich aus Krankheitsgründen vom Spiel gegen Royal Antwerpen in der Champions League (2:3) abgemeldet. Der Radiosender RAC1 berichtete daraufhin, Sportdirektor Deco habe den ehemaligen Ajax-Star angerufen und Zweifel an dessen Krankheit angemeldet.

De Jongs Berater Ali Dursun ist über diese Darstellung erbost. Er schimpfte im Telegraaf: "Absolute Fake News. Das ist der größte Schwachsinn, der seit langer Zeit über Frenkie berichtet wurde. Er ist einfach krank, hat Fiebersymptome und kann nicht spielen. Der Junge ist ein Profi durch und durch."

Weiter sagte er über das Telefonat zwischen seinem Schützling und Deco: "Lasst Frenkies Reputation in Ruhe, denn er liefert immer ab. Es gab kein Geschrei bei dem Telefonat und es gab auch keine Fragezeichen." Vielmehr sei die Beziehung zwischen de Jong und Deco "gut und stabil".

Um die Zusammenstallung des Barça-Kaders für das abschließende Gruppenspiel in Antwerpen gab es im Vorfeld bereits Wirbel, als die drei Starspieler Robert Lewandowski, Ilkay Gündogan und Ronald Araujo nachträglich in das Aufgebot berufen wurden. Angeblich über Xavis Kopf hinweh und auf Druck von Präsident Joan Laporta. Trainer Xavi wollte das Trio eigentlich zu Hause lassen und schonen.

Sportlich war die Begegnung bedeutungslos, Barcelona hatte das Ticket für die K.o.-Runde längst gelöst. Nach einem spektakulären Spiel verloren die kriselnden Katalanen in Belgien schließlich mit 2:3.

Wegen einer Knöchelverletzung verpasste de Jong in dieser Saison bereits zehn Spiele. Der 26-Jährige absolvierte bisher elf Partien, in denen er einen Treffer erzielte.

Für Barcelona geht es am Wochenende darum, nach zwei Niederlagen in Folge wieder in die Erfolgsspur zu finden. Am Samstag treffen die Blaugrana in LaLiga auf den FC Valencia.