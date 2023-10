Rassistische Beleidigung gegen Real Madrids Vinícius Júnior auch im Clásico beim FC Barcelona

Vinícius Júnior von Real Madrid ist im Clásico beim FC Barcelona von einem Zuschauer erneut rassistisch beleidigt worden. Nach Angaben der Sportzeitung Marca wurde der Brasilianer als "Affe" beschimpft.

Vinícius Júnior ließ sich bei seiner Auswechslung kurz vor Schluss viel Zeit und zog sich damit den Zorn der Barça-Fans zu. In diesem Zusammenhang kam es dem Bericht zufolge zu der rassistischen Beleidigung.

Bereits beim Auswärtsspiel beim FC Sevilla (1:1) war der Flügelspieler von einem Fan der Andalusier ähnlich beleidigt worden. Sevilla identifizierte den Mann, der seine Dauerkarte abgeben musste und nun Stadionverbot hat.

Nach Angaben der Sportzeitung hat auch LaLiga die rassistische Beleidigung in Barcelona bemerkt. Nun werde ein entsprechendes Verfahren in die Wege geleitet.

Vinícius Júnior steht in dieser Saison bei drei Toren und drei Vorlagen in zehn Spielen in allen Wettbewerben. Real Madrid führt die Tabelle nach dem späten Sieg beim Erzrivalen vor Überraschungsteam Girona an.

La Liga: Die Spitzengruppe der Tabelle