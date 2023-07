TSG Hoffenheim: Munas Dabbur wechselt in die Vereinigten Arabischen Emirate

Munas Dabbur verlässt die TSG Hoffenheim in Richtung Dubai. Wie der Klub am Mittwoch vermeldete, wechselt der ehemalige israelische Nationalspieler in die Vereinigten Arabischen Emirate zu Shabab Al-Ahli. Doch noch 2017 hatte er in den VAE kein Visum erhalten.

Damals spielte Dabbur bei RB Salzburg. Sein Klub wollte im Januar 2017 ein Trainingslager in Dubai ausrichten – doch trotz angeblich fristgerecht eingereichtem Visumsantrag wurde dem Israeli Dabbur die Einreise verweigert. Offiziell wurde kein Grund dafür genannt, jedoch lässt sich vermuten, dass seine israelische Staatsbürgerschaft der Grund dafür war. Das änderte sich auch nicht dadurch, dass Dabbur als muslimischer Israeli zu einer religiösen Minderheit gehört, die in den VAE die Mehrheit ist.

Denn die beiden Staaten galten aus politischen Gründen lange als verfeindet. Dass Dabbur nun doch in die Vereinigten Arabischen Emirate einreisen und dort sogar spielen darf, liegt an einem 2020 durch die USA vermittelten Friedensvertrag zwischen Israel und den VAE. Seitdem näherte man sich an und es wurden diplomatische Beziehungen aufgebaut.

Hoffenheim verabschiedete den 31-Jährigen mit durchaus kritischen Tönen. Durch seine 29 Pflichtspiel-Treffer habe Dabbur "seine Torgefahr immer wieder unter Beweis gestellt", wird TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen in einer Pressemitteilung zitiert: "Dennoch bleibt mit dem Blick auf einen derart veranlagten Spieler am Ende des gemeinsamen Weges auch ein Gefühl, dass noch mehr möglich gewesen wäre." Nichtsdestotrotz habe man sich "zu jeder Zeit auf ihn verlassen" können, sagte Rosen weiter.

© Getty MUNAS DABBUR HOFFENHEIM ALEX KRAL SCHALKE

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Zur Ablösesumme machten die Kraichgauer keine Angaben, der Vertrag des Stürmers lief ursprünglich bis 2024. Zuvor spielte Dabbur dreieinhalb Jahre für Hoffenheim und absolvierte 99 Pflichtspiele, nachdem er im Januar 2020 vom spanischen Erstligisten FC Sevilla in den Kraichgau gewechselt war.