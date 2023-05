Real Madrid vs. CA Osasuna, Übertragung: Finale Copa del Rey heute live im TV, Livestream und Liveticker

Real Madrid kriegt es heute im Finale der Copa del Rey mit dem CA Osasuna zu tun. SPOX verrät, wie Ihr das Endspiel des spanischen Pokals live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

In der Liga läuft es aktuell alles andere als optimal für den amtierenden spanischen Meister und Champions-League-Sieger Real Madrid. Am Dienstag verlor man auswärts bei Real Sociedad mit 0:2 - das war die zweite Niederlage in den vergangenen drei Spielen -, so dass man Platz zwei am Stadtrivalen Atlético Madrid abgeben musste.

Was jedoch die Pokalwettbewerbe betrifft, könnte es nicht besser für die Madrilenen laufen. In der Königsklasse steht man im Halbfinale, wo es gegen Manchester City weitergeht. In der Copa del Rey, dem spanischen Pokal, hat man bereits das Finale erreicht.

Dieses findet am heutigen Samstag, den 6. Mai, über die Bühne, im Endspiel kämpft Madrid gegen den Ligaachten CA Osasuna. Die Partie wird im Olimpico de la Cartuja in Sevilla ausgetragen. Schiedsrichter José Maria Sanchez Martinez pfeift die Begegnung um 22 Uhr an.

Die beiden Mannschaften trafen in der Liga in dieser Saison bereits zweimal aufeinander. Während die Hinrundenpartie 1:1 endete, behielt Real in der Rückrunde beim 2:0-Sieg das bessere Ende für sich.

© getty Trainer Carlo Ancelotti kann heute mit Real Madrid den nächsten Titel gewinnen.

Real Madrid vs. CA Osasuna, Übertragung: Finale Copa del Rey heute live im TV und Livestream

Dank der Kooperation mit Sportdigital FUSSBALL, das beim Finale heute live mit dabei ist, bietet auch DAZN die Livebilder zu Real gegen Osasuna an und startet diesbezüglich um 22 Uhr mit der Übertragung, direkt vor Anpfiff also.

Neben der Copa del Rey besitzt DAZN auch die Übertragungsrechte an Spielen der spanischen Primera Division. Außerdem auch für die Ligue 1, Serie A, Bundesliga und den Großteil der Champions League. Weitere europäische Pokalbewerbe stehen im Laufe der Saison ebenfalls abrufbereit.

Fußball ist jedoch nicht einmal annähernd alles, was der Streamingdienst zeigt. Die große Sportvielfalt wird durch Übertragungsrechte an Sportarten wie Tennis, Darts, Handball, Wintersport, US-Sport (NBA und NFL), Motorsport, Radsport, Schach, Rugby, MMA, Boxen, Wrestling und mehr bestätigt.

Drei verschiedene Abopakete ermöglichen es, das Angebot von DAZN zu nutzen, allerdings beinhaltet nur das Unlimited-Paket wirklich alles, was zum DAZN-Repertoire gehört. Mit dem viel billigeren World-Paket lässt sich das Pokalfinale ebenfalls verfolgen. Einzig das Standard-Paket schaltet das Spiel nicht frei.

Real Madrid vs. CA Osasuna, Übertragung: Finale Copa del Rey heute im Liveticker

Die, die keinen Zugang auf das Angebot von DAZN oder Sportdigital FUSSBALL haben, können dank SPOX trotzdem live mit dabei sein. Wir tickern die Partie von Anpfiff bis zu einem potenziellen Elfmeterschießen detailliert mit.

Hier geht es zum Liveticker des Finals zwischen Real Madrid und dem CA Osasuna.

Real Madrid vs. CA Osasuna, Übertragung: Finale Copa del Rey heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Real Madrid vs. CA Osasuna

Real Madrid vs. CA Osasuna Wettbewerb: Copa del Rey

Copa del Rey Spielrunde: Finale

Finale Datum: 6. Mai 2023

6. Mai 2023 Uhrzeit: 22 Uhr

22 Uhr Ort: Olimpico de la Cartuja (Sevilla)

Olimpico de la Cartuja (Sevilla) TV: Sportdigital FUSSBALL

Livestream: Sportdigital FUSSBALL, DAZN

Copa del Rey: Der Weg ins Finale beider Mannschaften