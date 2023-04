FC Barcelona schlägt Atlético Madrid: Nächster Schritt zum Titel

Nach einem Sieg im Spitzenspiel der spanischen Meisterschaft eilt der FC Barcelona mit großen Schritten dem Titel entgegen. Die Mannschaft des deutschen Nationaltorhüters Marc-Andre ter Stegen bezwang Atlético Madrid 1:0 (1:0) und hat an der Tabellenspitze weiter elf Punkte Vorsprung auf Real Madrid.

Atlético, das 16 Punkte weniger als Barcelona hat und zum ersten Mal seit dem 8. Januar in der Liga verlor, ist Dritter.

Der spanische Nationalspieler Ferran Torres (44.) sorgte mit seinem Treffer unmittelbar vor der Pause für die Entscheidung. Er beendete damit die kurze Durststrecke Barcelonas, das in den beiden vergangenen Ligaspielen jeweils ein 0:0 geholt hatte.

Der frühere Bayern-Star Robert Lewandowski vergab in der Schlussphase die große Chance aufs 2:0, als er den Ball frei vor Atlético-Keeper Jan Oblak am Tor vorbeischob (77.). Dabei hätte der Pole auch auf Raphinha abspielen können, was ein sicheres Tor bedeutet hätte.