FC Barcelona könnte bis zu drei neue Stars für die Offensive holen

Der FC Barcelona hat neben Top-Transferziel Vitor Roque von Athletico Paranaense wohl auch eine Rückkehr von Pierre-Emerick Aubameyang (FC Chelsea) und eine Verpflichtung von Yannick Carrasco (Atlético Madrid) im Auge. Das berichtet die Zeitung Sport.

Demnach plant man bei Barça zudem mit der Rückkehr von Abde Ezzalzouli. Der 21-jährige Linksaußen ist noch bis Saisonende an Osasuna verliehen, steht in Barcelona bis 2026 unter Vertrag. Laut Sport ist es der klare Plan der Katalanen, Abde künftig seine Minuten in der ersten Mannschaft zu geben. Lediglich ein millionenschweres Angebot eines anderen Vereins für den marokkanischen Nationalspieler könnte ein Umdenken bewirken.

Indes steht Vitor Roque auf Barcelonas Liste von möglichen Neuzugängen laut Sport ganz oben. Trainer Xavi hat demnach bereits grünes Licht für einen Transfer gegeben, im Camp Nou sieht man den 18-jährigen Brasilianer als Mittelstürmer der Zukunft.

Die Ablösesumme könnte für das finanziell bekanntlich sehr angeschlagene Barça jedoch zum Problem werden: So sollen die Klubverantwortlichen Roques Beratern bereits signalisiert haben, dass man die gehandelten 50 Millionen Euro für den frischgebackenen brasilianischen Nationalspieler nicht bezahlen könnte. In Barcelona hofft man stattdessen auf die Anziehungskraft Barças und Roques Wunsch, für die Blaugrana zu spielen.

Eine Alternative als neue echte Nummer neun ist eine Rückkehr von Pierre-Emerick Aubameyang. Der 33-Jährige hatte das Camp Nou vergangenen Sommer in Richtung FC Chelsea verlassen, bereits im Januar war ein Wechsel zurück nach Spanien Thema. Laut Sport ist für den Sommer nun eine Leihe denkbar - und dabei sei Aubameyang, dessen Vertrag bei Chelsea bis 2024 läuft, zu einer notwendigen Gehaltskürzung bereit.

Des Weiteren ist Yannick Carrasco offenbar Thema in Barcelona. Die Katalanen haben im Sommer ein Vorkaufsrecht für den 29-jährigen Belgier, der bei Atlético noch bis 2024 unter Vertrag steht. Der Sport zufolge hat Barça bereits Carrascos Zusage für einen Wechsel, den aufgerufenen Preis in Höhe von 15 bis 20 Millionen Euro will man aber wohl noch drücken.

Klar ist derweil, dass Barcelona zunächst unbedingt Spieler aus dem aktuellen Kader verkaufen muss, um mögliche Neuverpflichtungen für die Offensive stemmen zu können.

In diesem Zusammenhang schreibt die Sport, dass Barça wohl bereit ist, sich Angebote für Raphinha, Ansu Fati und Ferran Torres anzuhören.