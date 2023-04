FC Barcelona offenbar bereit, sich Angebote für Ansu Fati, Ferran Torres und Raphinha anzuhören

Der FC Barcelona muss seine Kosten senken und will daher den Kader ausdünnen. Ein Offensiv-Trio könnte den Verein verlassen.

Der FC Barcelona ist offenbar bereit, sich Angebote für drei Offensivspieler anzuhören. Wie die in Barcelona ausässige Sport berichtet, sind die Katalanen bei Ansu Fati, Ferran Torres und Raphinha gesprächsbereit.

Barcelona liebäugelt mit einer Rückkehr von Superstar Lionel Messi und will wohl zudem das brasilianische Talent Vitor Roque ins Camp Nou lotsen. Zusammen mit den finanziellen Problemen der Katalanen bedeutet das: Barcelona benötigt Geld.

Für finanzielle Flexibilität könnte ein Abgang aus dem Offensivtrio Fati, Torres und Raphinha bedeuten. Um Raphinha gab es schon im Winter Gerüchte bezüglich einer Rückkehr in die Premier League, auch bei Fati sind Abgangsgerüchte seit Wochen in den Medien, speziell sein Vater stört sich an den geringen Einsatzzeiten des Juwels. Torres ist bei den Katalanen ebenfalls eher selten erste Wahl.

Zwar kommt das Trio jeweils auf viele Pflichtspieleinsätze in dieser Saison, alle drei kommen jedoch vermehrt von der Bank. Fati kommt auf 40 Spiele, sieben Tore und drei Vorlagen. Torres absolvierte 36 Partien, erzielte sechs Tore und zwei Assists und Raphinha kam in 39 Spielen zum Einsatz, traf neunmal und legte neun weitere Treffer auf.