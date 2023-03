Real Madrid: Keine Kommunikation zwischen Eden Hazard und Carlo Ancelotti

Für Eden Hazard läuft es bei Real Madrid nicht gerade rund. Nun erklärte der belgische Offensivspieler, dass zwischen ihm und Trainer Carlo Ancelotti die Kommunikation zu kurz kommt.

"Zwischen uns herrscht Respekt. Aber ich werde nicht sagen, dass wir miteinander reden, weil wir nicht miteinander reden", sagte Hazard zu RTBF, einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Belgien, auf sein Verhältnis zu Ancelotti angesprochen.

Der 32-Jährige wechselte 2019 für 115 Millionen Euro vom FC Chelsea nach Madrid, wo er bis 2024 unter Vertrag steht. In der laufenden Saison kam Hazard in lediglich sieben Pflichtspielen zum Einsatz (ein Tor, ein Assist).

Dennoch werde er Coach Ancelotti immer respektieren, stellte der Profi aus La Louviere klar: "Ich muss Respekt vor einer Persönlichkeit wie Carlo Ancelotti haben. Für das, was er für den Fußball darstellt, was er in seiner Karriere getan hat. Kein Problem."

Obwohl er kaum zum Einsatz kommt, würde Hazard gerne bei den Königlichen bleiben: "Das habe ich immer gesagt. Ich hoffe, dass ich spielen kann, um zu zeigen, dass ich es noch kann. Die Leute haben Zweifel, das ist normal. Wenn es nach mir geht, bin ich nächstes Jahr immer noch hier. Man weiß nie, aber ein Wechsel ist nicht geplant."