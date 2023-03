Der FC Barcelona empfängt heute seinen Rivalen Real Madrid zum legendären El Clasico. Bei SPOX könnt Ihr das Spiel live mitverfolgen.

Topspiel in der Primera Division! Ganz Fußballspanien blickt heute auf den El Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. Können die Katalanen einen wichtigen Schritt in Richtung Meisterschaft machen? Oder verkürzt Real den Abstand auf den Tabellenführer? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken für den Refresh der Seite.

FC Barcelona vs. Real Madrid: Clasico heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nicht nur historisch gesehen sind der FC Barcelona und Real Madrid die zwei besten Mannschaften den Landes, auch aktuell wird diese Aussage durch die Tabelle bestätigt. Barcelona führt die spanische Liga mit neun Punkten Vorsprung auf die Madrilenen an. Das Spiel ist also von höchster Relevanz, denn mit einem Sieg könnten die Katalanen einen wichtigen Schritt in Richtung Titel machen.

Vor Beginn: Um 21 Uhr geht das Spektakel los, gespielt wird im Camp Nou in Barcelona.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum legendären El Clasico in der spanischen Primera Division zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid.

© getty Real Madrid steht gegen Barcelona unter Zugzwang.

FC Barcelona vs. Real Madrid: Clasico heute im TV und Livestream

Die Primera Division wird bei DAZN angeboten, so auch das Topspiel zwischen Barcelona und Real Madrid heute. Die Vorberichte zum Spektakel werden ab 20.30 Uhr geliefert, eingesetzt wird dabei folgendes Team:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Felix Kroos

Wer DAZN nutzen möchte, muss sich für eines von drei Paketen entscheiden. Dabei handelt es sich um DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Artikel und Videos zum Thema Jetzt anmelden und LaLiga live auf DAZN erleben! Jederzeit monatlich kündbar.

Primera Division: Die Tabelle am 26. Spieltag