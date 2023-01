Am heutigen Tag kommt es zum nächsten Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Die beiden Rivalen begegnen sich im Finale der Supercopa. Alle Informationen zu der Übertragung des Pokalendspiels und wo Ihr den Clasico in der Supercopa heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Real Madrid vs. FC Barcelona! So lautet am heutigen Tag die Finalbegegnung in der Supercopa! Welche Mannschaft kann den Clasico für sich entscheiden und den Pokal gewinnen?

Am heutigen Sonntag, den 15. Januar, begegnen sich Real Madrid und der FC Barcelona im Finale der Supercopa. Der Clasico beginnt um 20.00 Uhr. Als Austragungsort des Pokalendspiels dient heute das König-Fahd-Stadion in Riad (Saudi-Arabien).

Real Madrid geht als Titelverteidiger in das Duell mit dem FC Barcelona. Im vergangenen Jahr gewann Real Madrid den Supercopa-Titel mit einem Finalsieg über Athletic Bilbao. Der Weg in das Finale war für die Mannschaft von Carlo Ancelotti keinesfalls leicht. Im Halbfinale bezwang Real Madrid den FC Valencia erst im Elfmeterschießen. Mit einem Sieg am heutigen Tag könnte Real Madrid sich seinen 13. Supercopa-Titel sichern - in der Rangliste der Sieger würden die Königlichen damit mit dem FC Barcelona gleichziehen.

Ähnlich wie Real Madrid, löste der FC Barcelona unter der Woche sein Finalticket erst im Elfmeterschießen. Im Duell gegen Real Betis Sevilla zeigte Barca-Keeper Marc-Andre ter Stegen eine starke Leistung. Der Deutsche hielt im Elfmeterschießen gleich zwei Schüsse und führte damit Robert Lewandowski und Co. in das Finale der Supercopa. Gelingt dem FC Barcelona heute auch der Sieg im Clasico?

Real Madrid vs. FC Barcelona, Übertragung: Clasico in der Supercopa heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Real Madrid vs. FC Barcelona, Übertragung: Clasico in der Supercopa heute live im TV und Livestream

Live im TV und Livestream zeigt Sportdigital FUSSBALL am heutigen Sonntag den Clasico in der Supercopa zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Der Pay-TV-Sender beginnt mit seiner Übertragung des Endspiels kurz vor Anpfiff der Begegnung um 19.55 Uhr. Im Livestream zeigt der Pay-TV-Sender Real Madrid vs. FC Barcelona heute ebenfalls live in der Sportdigtal FUSSBALL Mediathek.

© getty Mit einem Sieg am heutigen Tag sichert sich Real Madrid seinen 13. Supercopa-Titel.

Ebenfalls live und in voller Länge überträgt DAZN heute den Clasico in der Supercopa zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona im Livestream. Als DAZN-Kunden könnt Ihr nämlich auf den Livestream von Sportdigital FUSSBALL zugreifen. Mit einem DAZN-Abo seht Ihr ebenfalls die Champions League, die Primera Division, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die NFL, die NBA, Tennis, Boxen, Handball, Wintersport und viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt. Als DAZN-Kunden habt Ihr die Wahl zwischen gleich drei Paketen. Für diese zahlt Ihr zwischen 39,99 und 9,99 Euro im Monat. Hier findet Ihr alle Infos zu den DAZN-Paketen.

Real Madrid vs. FC Barcelona, Übertragung: Clasico in der Supercopa heute im Liveticker

Das Finale in der Supercopa zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona verfolgt SPOX für Euch im Liveticker. Den Liveticker von SPOX findet Ihr bei uns auf der Website.

