Nach starker WM in Katar: Marokkos Azzedine Ounahi im Visier des FC Barcelona?

Die sensationellen Leistungen von Marokko bei der WM in Katar rücken auch die Spieler der Nordafrikaner ins Rampenlicht, und einer wird nun sogar beim FC Barcelona gehandelt. Laut der L'Equipe befindet sich Azzedine Ounahi im Visier der Katalanen.

Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler spielt aktuell noch beim französischen Erstligisten SCO Angers und soll eine Option sein, um in Barcelona die beiden Jungstars Pedri und Gavi zu entlasten oder sogar mit ihnen zu konkurrieren.

Angers-Präsident Saïd Chabane gab bei RMC zu, dass sich der Klub auf einen Abschied von Ounahi sowie auch dessen Landsmann Sofiane Boufal vorbereite. "Jeder weiß, dass wir niemals einen Spieler halten können, der gehen will", sagte Chabane.

Ounahi gehörte bei der WM in Katar in allen bisherigen Spielen zur Startelf Marokkos. Auch bei Angers, derzeit Tabellenletzter der Ligue 1, ist er unumstrittener Stammspieler. The Athletic berichtete jüngst, auch Klubs aus der Bundesliga hätten Interesse an Ounahi, nannte aber keine Namen.

Marokko trifft im WM-Halbfinale am Mittwochabend (20 Uhr MEZ) auf Frankreich. Die Löwen vom Atlas schrieben mit ihrem Einzug in die Vorschlussrunde bereits Geschichte, nie zuvor war dies einer afrikanischen Mannschaft gelungen.