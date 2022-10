In La Liga kommt es am 9. Spieltag zum dem Duell, auf das alle warten: Real Madrid vs. FC Barcelona. Alle Infos zum Clasico und seiner Übertragung im Livestream bekommt Ihr hier.

El Clasico, das bedeutet in den meisten Jahren ein Duell zwischen den Plätzen eins und zwei in der Liga - so auch diesmal. Punkte trennen Real Madrid und den FC Barcelona keine, lediglich ein paar Treffer mehr haben die Katalanen angesammelt. Ähnlich knapp hat Barca auch das Testspiel vor der Saison für sich entschieden, das Team von Cheftrainer Xavi gewann 1:0.

In der Champions League wiederum haben die Königlichen die Nase vorn. Ein Unentschieden gegen Schachtar Donezk am Dienstag reichte für den Einzug ins Achtelfinale, für Barca ist die nächste Runde nach dem 3:3 am Mittwoch gegen Inter Mailand nicht mehr sehr wahrscheinlich.

Zur Sache geht es heute im Santiago Bernabéu in Madrid. Ab 16.15 Uhr rollt dort der Ball.

Livestream zu Real Madrid vs. FC Barcelona: Wie kann ich El Clasico heute live sehen?

Wenn Ihr El Clasico gerne online verfolgen möchtet, habt Ihr Glück! Während das Derby nämlich nicht im TV gezeigt wird, streamt DAZN die ganze Partie live. Die Vorberichterstattung startet 20 Minuten vor dem Anpfiff, also um 15.55 Uhr. Tobi Wahnschaffe ist als Moderator im Einsatz, ihn ergänzen Jan Platte als Kommentator und Jonas Hummels als Experte.

Mit La Liga ist das Fußballangebot von DAZN noch längst nicht ausgeschöpft! Egal, ob sämtliche Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, fast alle Partien der Champions League, oder Serie A und Ligue 1 - hier kommt Ihr auf Euren Geschmack. Das und NBA, NFL, Boxen, MMA, Tennis, Handball und viele weitere Sportevents gibt es hier für monatlich 29,99 Euro im Monatsabo oder 24,99 Euro im Jahresabo.

Livestream zu Real Madrid vs. FC Barcelona: Wie kann ich El Clasico heute live sehen? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

© getty Im hitzigen Testspiel vor der Saison hat sich der FC Barcelona durchgesetzt.

Real Madrid vs. FC Barcelona, Übertragung: El Clasico heute im Liveticker bei SPOX

Eine Alternativlösung zur Übertragung im Livestream haben wir bei SPOX - und zwar in Schriftform. Wir tickern den gesamten Clasico mit, sodass Ihr keine Aktion verpassen müsst!

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona.

La Liga, Real Madrid vs. FC Barcelona: Voraussichtliche Aufstellungen

Real Madrid: Courtois - Mendy, Alaba, Rüdiger, Carvajal - Modric, Tchouaméni, Kroos - Júnior, Benzema, Valverde

Courtois - Mendy, Alaba, Rüdiger, Carvajal - Modric, Tchouaméni, Kroos - Júnior, Benzema, Valverde FC Barcelona: Ter Stegen - Alba, Garcia, Piqué, Balde - Pedri, Busquets, Gavi - Dembélé, Lewandoski, Raphinha

© getty Robert Lewandowski führt die Torjägerliste der Primera Division mit 9 Treffern an.

Real Madrid vs. FC Barcelona, Livestream: Wichtigste Infos

Be gegnung: Real Madrid vs. FC Barcelona

Real Madrid vs. FC Barcelona Wettbewerb: La Liga

La Liga Spieltag: 9

9 Datum: 16. Oktober 2022

16. Oktober 2022 Anstoß: 16.15 Uhr

16.15 Uhr Ort: Santiago Bernabéu, Madrid

Santiago Bernabéu, Madrid TV: -

Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Primera Division: Die Tabelle am 9. Spieltag