El Clasico - zwei Worte, die jeden Fußballfan aufhorchen lassen. Wir tickern das Duell von Real Madrid und dem FC Barcelona hier live mit!

Kann Real Madrid seinem ewigen Rivalen FC Barcelona am heutigen Sonntag die Tabellenspitze streitig machen? Mit unserem Liveticker zum Clasico bleibt Ihr diesbezüglich immer auf dem aktuellen Stand.

El Clasico: Real Madrid vs. FC Barcelona heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Während Barca in der Liga leicht die Nase vorn hat, lief es für die Katalanen in der Champions League nicht so rosig. Bereits zwei Spieltag vor Ende der Gruppenphase hat das Team von Xavi nur noch eine kleine Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. Real hingegen ist bereits sicher in der nächsten Runde.

Vor Beginn: Heimrecht haben heute die Königlichen. Um 16.15 Uhr soll es im Santiago Bernabéu in der spanischen Hauptstadt losgehen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona!

El Clasico, Real Madrid vs. FC Barcelona: Voraussichtliche Aufstellungen

Real Madrid: Courtois - Mendy, Alaba, Rüdiger, Carvajal - Modric, Tchouaméni, Kroos - Júnior, Benzema, Valverde

Courtois - Mendy, Alaba, Rüdiger, Carvajal - Modric, Tchouaméni, Kroos - Júnior, Benzema, Valverde FC Barcelona: Ter Stegen - Alba, Garcia, Piqué, Balde - Pedri, Busquets, Gavi - Dembélé, Lewandoski, Raphinha

El Clasico: Real Madrid vs. FC Barcelona heute im TV und Livestream

Im Free-TV gibt's El Clasico heute leider nicht zu sehen, dafür könnt Ihr aber bei DAZN vorbeischauen. Ab 15.55 Uhr starten beim kostenpflichtigen Streamingdienst die Vorberichte, Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Jan Platte und Experte Jonas Hummels werden Euch durch den Fußballnachmittag begleiten.

La Liga: Die Tabelle am 9. Spieltag