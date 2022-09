FC Barcelona: Bernardo Silva von Manchester City Top-Ziel auf dem Transfermarkt

Der FC Barcelona hat Bernardo Silva von Manchester City zu seinem Top-Ziel auf dem Transfermarkt in den nächsten zwölf Monaten auserkoren.

Laut Mundo Deportivo ist Barça, vor allem Trainer Xavi, fest dazu entschlossen, den Portugiesen im nächsten Sommer nach Katalonien zu holen, da Xavi sich einen weiteren verlässlichen, erstklassigen zentralen Mittelfeldspieler wünscht. Silva selbst soll sehr daran interessiert sein zum FC Barcelona zu wechseln.

Bereits in der abgelaufenen Wechselperiode gab es Berichte über einen möglichen Wechsel des 28-jährigen Portugiesen ins Camp Nou. Sogar City-Trainer Pep Guardiola bestätigte, dass Silva einem Wechsel zu Barça offen gegenüberstehe.

"Wir wollen Bernardo Silva bei uns haben, aber ich möchte nicht, dass hier jemand unglücklich ist. Als Erstes müssten sich die beiden Klubs einigen - dann will ich ihn natürlich in meiner Mannschaft haben", so der Coach, ehe er ergänzte: "Es stimmt, dass Bernardo Silva den FC Barcelona sehr mag."

Ein Transfer kam letztlich auch aufgrund von finanziellen Gründen nicht zustande. Die Skyblues sollen mindestens 80 Millionen Euro für Silva aufgerufen haben. Sein Vertrag läuft noch bis 2025.