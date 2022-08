Bernardo Silva: Hinweis auf Wechselwunsch nach Barcelona?

Bernardo Silva von Manchester City hat möglicherweise einen Hinweis darauf gegeben, dass er gerne zum FC Barcelona, laut einem ehemaligen Trainer der Traumverein des Portugiesen, wechseln würde.

Der Mittelfeldspieler wird bereits seit längerem mit einem Wechsel zu Barca in Verbindung gebracht und soll ohnehin mit einem Abschied aus Manchester kokettieren. In einem Interview mit ESPN vermied der Portugiese nun zumindest ein Bekenntnis zu City: "Ich war immer ehrlich zu City und sie wissen schon, was ich will. City ist ein großer Klub und sie wollen keine Spieler, die nicht zufrieden sind. Sie sagen immer zu jedem Spieler: Wenn man nicht glücklich ist, kann man gehen."

Um eine Verpflichtung Silvas, der bei City noch bis 2025 unter Vertrag steht, möglich zu machen, müsste Barcelona aber zunächst noch Verkäufe tätigen. Und genau das stellt sich derzeit als kompliziert da.

Die Katalanen haben ohnehin bereits Probleme, die bis dato in diesem Sommer verpflichteten Spieler bei LaLiga zu registrieren. Damit ein Silva-Transfer durchführbar wäre, müsste wohl zuvor noch Frenkie de Jong verkauft werden. Der Niederländer strebt aktuell allerdings keineswegs einen Abschied aus Barcelona an.