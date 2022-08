FC Barcelona präsentiert Kader: Robert Lewandowski und Co. dabei

Der FC Barcelona hat seinen Kader für den Saisonauftakt am heutigen Samstagabend gegen Rayo Vallecano bekannt gegeben. Die Neuzugänge Robert Lewandowski, Andreas Christensen, Raphinha und Franck Kessié konnten rechtzeitig registriert werden, ebenso die Vertragsverlängerungen mit Ousmane Dembélé und Sergi Roberto. Jules Koundé jedoch fehlt. Die Registrierung des Innenverteidigers soll in der kommenden Woche erfolgen.

Damit gewann Barca den Wettlauf gegen die Zeit, erst am Freitag gelang den Katalanen durch den Verkauf weiterer 24,5 Prozent an den vereinseigenen "Barca Studios" und der Einnahme von 100 Millionen Euro der entscheidende Schritt, um zumindest die Mehrzahl der Neuzugänge bei der spanischen Liga registrieren zu können. Um weitere Neuzugänge verpflichten zu können, sind nun aber wohl zunächst Verkäufe notwendig.

So gilt Linksverteidiger Marcos Alonso vom FC Chelsea als heißester Kandidat für einen Wechsel nach Barcelona, mit dem Spanier soll bereits eine Einigung bestehen. Für ein offizielles Angebot an Chelsea fehlte bislang jedoch die finanzielle Sicherheit. Entlastung könnte eine Einigung in der Causa Frenkie de Jong verschaffen, doch die Fronten zwischen dem Niederländer und der Vereinsführung scheinen verhärtet. De Jong besteht auf seinem Vertrag, Barca hingegen unterstellte bei der Verlängerung 2020 "kriminelle Handlungen".