FC Barcelona: Neuzugänge um Robert Lewandowski sind für den Spielbetrieb registriert

Die Hängepartie um die Registrierungen von Neuzugängen beim FC Barcelona ist beendet. Wie die Katalanen am Freitag mitteilten, schafften sie es rechtzeitig vor dem LaLiga-Auftakt, Weltfußballer Robert Lewandowski und Co. für den Spielbetrieb zu registrieren. Einzig die Registrierung von Jules Kounde verzögert sich, soll aber kommende Woche vollzogen werden.

Zuvor hatten Barcas Verantwortliche frische Einnahmen generiert, indem sie weitere 24,5 Prozent an den Barça Studios an die Firma Orpheus Media verkauften. 100 Millionen Euro flossen dadurch in die Vereinskassen.

Diese verbesserte Einnahmesituation führte dazu, dass Barcelona nun die LaLiga-Regeln des FFP sowie die Gehaltsobergrenze einhalten und seine Neuzugänge des Sommers für den Spielbetrieb registrieren konnte.

Einen Tag vor dem Saisonstart gegen Rayo Vallecano (21 Uhr im LIVE-TICKER) ist also klar, dass Trainer Xavi auf zahlreiche (neue) Stars bauen kann. Bis Freitag nämlich waren die Zugänge Robert Lewandowski (FC Bayern), Raphinha (Leeds), Kounde (FC Sevilla), Franck Kessié (Milan) und Andreas Christensen (Chelsea) sowie Ousmane Dembélé und Sergi Roberto nicht spielberechtigt. Die beiden Letztgenannten hatten im Sommer neue Verträge bei den Blaugrana unterzeichnet.