SPOX Voting - Barca vernichtet Real: Was verrät uns dieser Clasico wirklich?

Der FC Barcelona hat Real Madrid mit 4:0 aus dem Bernabeu geschossen und sorgte damit für eines der eindrucksvollsten Spiele in der ewigen Rivalität zwischen den beiden Klubs. Wir wollen von Euch wissen, was Ihr aus diesem Clasico mitnehmt.

Wie zu besten Zeiten spielte Barca die Königlichen in deren Stadion her. Mit Pierre-Emerick Aubameyang (zwei Tore, ein Assist) und Ferran Torres (ein Tor, ein Assist) glänzten gleich zwei Winter-Neuzugänge für das Team von Trainer Xavi, der in kürzester Zeit eine konkurrenzfähige Mannschaft geformt hat.

Aufgrund der schwachen Hinrunde unter Ex-Coach Ronald Koeman kann Barca zwar nicht mehr wirklich ins Rennen um den Meistertitel eingreifen (der Abstand auf Real beträgt zwölf Punkte), die Qualifikation für die Champions League ist inzwischen aber greifbar. Punktgleich und mit einem Spiel weniger als Atletico Madrid (Vierter) stehen die Katalanen derzeit auf dem dritten Platz. Zudem sind sie ins Viertelfinale der Europa League eingezogen.

Real hingegen erlebte ohne Torjäger Karim Benzema einen rabenschwarzen Tag. Allen voran David Alaba fiel als Fehlerteufel negativ auf. Entsprechend schlecht kam der ehemalige Verteidiger des FC Bayern auch bei der spanischen Presse weg. Diese warf aber auch Trainer Carlo Ancelotti vor, eine falsche Taktik gewählt und die Pleite verschuldet zu haben.

Nun seid Ihr gefragt! Wie ist dieser Clasico zu bewerten? Hat Spanien wieder zwei absolute Top-Teams? App-User stimmen bitte hier ab!