Alaba und Kroos nach Clasico-Debakel in der Kritik: "Eine einzige Katastrophe"

David Alaba und Toni Kroos erlebten beim Clasico am Sonntag einen gebrauchten Tag und ernteten dafür heftige Kritik von der spanischen Presse.

"Eine einzige Katastrophe" titelte die Marca zur Leistung von David Alaba und der von seinem Partner in der Innenverteidigung, Eder Militao, nach der 0:4-Pleite der Königlichen. Der Österreicher sah bei keinem der vier Gegentreffer gut aus. Beim ersten Tor der Katalanen verschätzte er sich und konnte die Flanke von Dembele nicht abwehren, beim 0:2 verlor er nach einer Ecke das Kopfballduell mit Ronald Araujo.

Das dritte Gegentor leitete er sogar selbst mit einem fahrlässigen Ballverlust ein und beim letzten Treffer Barcelonas hob er dann das Abseits auf. Laut Real Total stand Alaba "ähnlich wie sein Nebenmann komplett neben sich und war von der ersten Minute an überfordert". Okdiario schrieb hingegen von "Alabas Clasico des Grauens".

Auch Kroos konnte in der Partie kaum Akzente setzen. Die Marca erklärte, der 32-Jährige sei "weit von seiner Bestform entfernt" gewesen. Trainer Carlo Ancelotti, der in der Halbzeit von einer Vierer- auf eine Dreierkette umgestellt hatte, stand nach der Partie ebenfalls in der Kritik. "Xavis Team tanzt die Ancelotti-Truppe aus. Die bizarren Entscheidungen des Italieners führen die weiße Katastrophe herbei", schrieb die AS.

Ancelotti selbst stellte sich nach Abpfiff schützend vor seine Mannschaft. "Die Schuld liegt bei mir, dem Trainer. Ich entschuldige mich bei den Fans. Für mich ist es kein Problem, Verantwortung zu übernehmen", sagte er. "Manchmal trifft man die richtigen Entscheidungen, manchmal nicht." Aktuell hat Real noch einen Vorsprung von neun Punkten auf den FC Sevilla auf Rang zwei und zwölf Punkte auf Barcelona, die ein Spiel weniger absolviert haben.

Pressestimmen zum Clasico: "Schwarze Nacht!" "Real erstickt und ausgecoacht!" © SPOX 1/18 Der FC Barcelona ist zurück! Die Katalanen gewannen mit 4:0 bei Real Madrid. Entsprechend schlecht kamen die Königlichen bei der internationalen Presse weg. SPOX zeigt die besten Reaktionen. © Marca 2/18 Spanien - Marca: "Barca-Festival im Bernabeu! Barcelona geht in Madrid spazieren. Eine Chordarbietung der Mannschaft von Xavi gegen ein zerbrechliches Madrid, das unfähig ist, den Ball zu halten oder zu erobern und im eigenen Stadion zerfällt." © AS 3/18 AS: "Schwarze Nacht! Ancelottis Harakiri! Barca kehrt zurück, Madrid verschwindet. Xavis Team tanzt die Ancelotti-Truppe aus. Die bizarren Entscheidungen des Italieners führen die weiße Katastrophe herbei. Aubameyang glänzt mit einem Doppelpack." © Mundo Deportivo 4/18 Mundo Deportivo: "Fußball-Ausstellung im Bernabeu! Barca rollt über Madrid hinweg. Xavis Mannschaft gelingt ein historischer Sieg. Real wird erstickt und ausgecoacht." © Sport 5/18 Sport: "Eine magische Nacht für Los Cules! Barca entweiht das Bernabeu wie in den besten Zeiten." © BBC 6/18 England - BBC: "Aubameyang verleiht der Xavi-Revolution neuen Schwung - Barcelona überrumpelt Tabellenführer Real Madrid, Pierre-Emerick Aubameyang erzielt bei seinem Debüt im Clasico zwei Treffer." © The Guardian 7/18 The Guardian: "Eine Tracht Prügel für Real. Aubameyang führt Barcelona mit zwei Toren zum Sieg. Ein erstaunliches 4:0 beendet Barças Niederlagen-Serie im Clasico." © Sun 8/18 The Sun: "Barcelona schockt Real im Clasico. Pierre-Emerick Aubameyang war on fire." © Daily Mirror 9/18 Daily Mirror: "Ein echter Klassiker! Barcelona versenkt Real Madrid mit Aubameyang-Doppelpack. Eine herbe Abreibung im Bernabeu." © Daily Mail 10/18 Daily Mail: "Barcelona nimmt Real Madrid auseinander. Der Spitzenreiter kommt böse unter die Räder." © Gazzetta dello Sport 11/18 Italien - Gazzetta dello Sport: "Aubameyang verzaubert den Clasico, Real wird überwältigt von der Blaugrana-Welle: 4:0 Barca. Die Katalanen beenden eine Serie von fünf Niederlagen in Folge mit einer Superlativ-Leistung." © getty 12/18 Österreich - heute: "ÖFB-Star Alaba patzt Real im Clásico zu 0:4-Debakel. Vom gefeierten Abwehrchef zum tragischen Derby-Helden: Alaba erlebt einen Clásico zum Vergessen." © Twitter 13/18 FC Barcelona (nach dem Spiel am Montag): "Guten Morgen, liebe Leute!" © getty 14/18 Thibaut Courtois (Torwart Real Madrid): "Wir haben ein inakzeptables Bild für diesen Klub abgegeben. Wir waren in keiner Phase des Spiels gut, weder hinten noch vorne. Das Resultat sagt alles aus. Es war eines unserer schlechtesten Spiele der Saison." © getty 15/18 Dani Alves (Spieler FC Barcelona): "Man muss dieses Team und diesen Klub genießen. Dieser Sieg gehört unseren Spielern, dem Staff und dem Klub. Wir sind Barca, in guten wie in schlechten Zeiten. So schreibt man Geschichte." © getty 16/18 Sergio Busquets (Kapitän FC Barcelona): "Beim letzten Clasico unter unserem neuen Trainer haben wir schon gemerkt, dass wir wieder rankommen. Wir entwickeln uns weiter." © Twitter 17/18 Gary Lineker (Ex-Fußballprofi und heutiger TV-Experte): "Was für eine Leistung vom FC Barcelona. Was für ein Auftritt von Aubameyang. Was für ein Job, den Xavi macht. Was für ein Schauspiel." © imago images 18/18 "Alabas Clasico des Grauens" (Okdiario). "Sein schlechtestes Spiel in Weiß" (Marca). "Die beiden Innenverteidiger von Real Madrid, Eder Militao und David Alaba, waren eine einzige Katastrophe" (Sporting News).

