FC Barcelona am Boden: Ronald Koemans Krise verschärft sich

Der FC Barcelona taumelt auch in der Liga bedenklich. Die Krise des ruhmreichen Klubs hat sich durch die Pleite bei Atletico verschärft - doch Trainer Ronald Koeman gibt sich kämpferisch.

Ronald Koeman zuckte auf der Tribüne nur noch ratlos mit den Schultern, die Stars um Pique schnauzten sich auf dem Feld wild an - und Luis Suarez schämte sich fast schon für den Treffer gegen seine einstige Liebe. Wie schmerzhaft der ungebremste Absturz des ruhmreichen FC Barcelona sein muss, offenbarte sich einmal mehr an diesem Abend in Madrid. Doch noch bleiben die Konsequenzen nach dem neuerlichen Rückschlag aus.

Der Präsident habe "seine Entscheidung getroffen, und alles ist perfekt", sagte Trainer Koeman nach dem bitteren 0:2 (0:2) bei Atletico Madrid und betonte, dass diese Klarheit "sehr wichtig" sei, "für das Vertrauen des Trainers, auch für die Spieler, damit sie wissen, dass der Trainer noch hier ist." Wenige Stunden zuvor hatte Vereinsboss Joan Laporta dem Niederländer den Rücken gestärkt - trotz der tiefen Krise.

"Ganz unabhängig vom Resultat bleibt Koeman weiterhin unser Trainer", stellte Laporta im Vorfeld klar. Koeman hänge an dem Verein, man müsse ihm einen "Spielraum des Vertrauens geben". Doch der Druck nach der ersten Ligapleite und dem desaströsen Start in der Königsklasse ist immens.

Real darf siebenmal so viel ausgeben wie Barca: Die Salary Caps in Spanien © getty 1/24 Der FC Barcelona versinkt im Chaos: In der Champions League ist das Team nicht konkurrenzfähig, Trainer Ronald Koemans Rauswurf ist nur noch eine Frage der Zeit. Und jetzt hat auch noch die spanische Liga zugeschlagen. © getty 2/24 LaLiga verlässt sich nämlich nicht auf das Financial Fairplay der UEFA, sondern legt jedes Jahr eine Gehaltsgrenze für die Personalausgaben der Klubs fest - quasi einen Salary Cap. Jetzt sind die Zahlen für die laufende Saison bekanntgegeben worden. © getty 3/24 Aufgrund der exorbitanten Schulden und einem Verlust von 481 Millionen Euro im letzten Jahr wurde Barcas Obergrenze auf knapp 98 Millionen Euro festgelegt. Zwar sind viele Großverdiener weg, einige stimmten einem Gehaltsverzicht zu, aber ... © getty 4/24 ... unter diese Grenze muss man erst einmal kommen. Glück im Unglück: Bei Nichteinhaltung der Obergrenze drohen Strafen - und sogar eine Sperre -, aufgrund der Covid-Situation gilt zumindest kurzfristig erst einmal Gnade vor Recht. SPOX zeigt die Liste. © getty 5/24 Platz 20: FC Valencia - 30,986 Millionen Euro (darin enthalten sind nicht nur Spieler-Ausgaben, sondern auch Gehälter für Trainer, Staff, etc.) © getty 6/24 Platz 19: UD Levante - 32,108 Millionen Euro © getty 7/24 Platz 18: Elche CF - 41,525 Millionen Euro © getty 8/24 Platz 17: Rayo Vallecano - 41,829 Millionen Euro © getty 9/24 Platz 16: Deportivo Alaves - 42,858 Millionen Euro © getty 10/24 Platz 15: Cadiz CF - 45,388 Millionen Euro © getty 11/24 Platz 14: RCD Mallorca - 46,129 Millionen Euro © getty 12/24 Platz 13: Granada CF - 53,498 Millionen Euro © getty 13/24 Platz 12: CA Osasuna - 56,230 Millionen Euro © getty 14/24 Platz 11: FC Getafe - 64,470 Millionen Euro © getty 15/24 Platz 10: Celta Vigo - 65,530 Millionen Euro © getty 16/24 Platz 9: Real Betis - 70,864 Millionen Euro © getty 17/24 Platz 8: Espanyol Barcelona - 77,873 Millionen Euro © getty 18/24 Platz 7: FC Barcelona - 97,942 Millionen Euro. In der letzten Saison lag die Grenze noch bei 347 Millionen Euro. "Rechnet man die Schulden von 481 Millionen Euro ein, dann reden wir von ca. 570 Millionen. Das wäre normal", so Liga-Direktor Jose Guerra. © getty 19/24 Platz 6: Athletic Club - 111,818 Millionen Euro © getty 20/24 Platz 5: Real Sociedad - 156,292 Millionen Euro © getty 21/24 Platz 4: FC Villarreal - 156,292 Millionen Euro © getty 22/24 Platz 3: Atletico Madrid - 171,606 Millionen Euro © getty 23/24 Platz 2: FC Sevilla - 200,399 Millionen Euro © getty 24/24 Platz 1: REAL MADRID - 739,163 Millionen Euro. Obergrenze der Saison 2020/21: 470 Millionen Euro. Grund: Ein harter Sparkurs. "Sie hätten kein Problem damit gehabt, Mbappe oder einen anderen Spieler zu holen", sagte Guerra.

FC Barcelona: Koeman-Rauswurf nur eine Frage der Zeit

In spanischen Medien wird längst nur noch über den Zeitpunkt der Entlassung spekuliert - und bereits über mögliche Nachfolger, die den hoch verschuldeten Weltklub nach dem Abgang des Superstars Lionel Messi retten könnten. Die Klublegende Xavi wird gehandelt, auch Roberto Martinez oder Andrea Pirlo sollen im Gespräch sein.

"Ich bin hoffnungsvoll und zuversichtlich, dass es besser wird", sagte Koeman voller Zweckoptimismus. Doch große Teile der Mannschaft sollen laut AS nicht mehr hinter ihm stehen, es rumort in der Kabine. Auf dem Rasen lieferten sich Pique und Sergio Busquets nach dem ersten Gegentreffer ein heftiges Wortgefecht.

Und Suarez, vor rund einem Jahr von Koeman am Telefon abserviert, hob nach seinem Tor zwar entschuldigend die Arme, gönnte sich mit einem Telefon-Jubel dennoch einen Seitenhieb gegen seinen Ex-Coach. Koeman musste all das wegen einer Rot-Sperre machtlos auf der Tribüne mitansehen.

"Es ist nicht nur ein Problem, es sind viele", sagte Pique. Koeman hat nun in der Länderspielpause Zeit, diese zu beheben. In einer "Woche der Wahrheit" warten dann die Heimspiele gegen Valencia, Kiew und der Clasico gegen Real Madrid. Spätestens dann wird sich zeigen, ob Laportas Worte mehr als nur ein Lippenbekenntnis waren.