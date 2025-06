Dennis Schröder wird in der NBA abermals Free Agent. Bei welchem Team liegt seine Zukunft? Eine Entscheidung ist offenbar schon gefallen.

Wenn am am 30. Juni offiziell die Free-Agency-Periode beginnt, wird die Zukunft von Dennis Schröder aller Voraussicht nach längst entschieden sein. Der NBA-Veteran wird weiterhin in der besten Liga der Welt spielen, das berichtet NBA-Insider Marc Stein.