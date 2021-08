FC-Barcelona-Kapitän Sergio Busquets richtet bewegende Worte an Lionel Messi

Kapitän Sergio Busquets vom FC Barcelona hat bewegende Worte an seinen langjährigen Mitspieler Lionel Messi gerichtet.

"Ich kann Dir nur für alles danken, was Du für den Verein und für uns in all den Jahren getan hast, insbesondere für mich", schrieb Busquets in den Sozialen Netzwerken. Mit Messi habe er "so viele Momente geteilt, fast immer gute", so der spanische Nationalspieler: "Ich hatte das Glück, 13 Saisons an Deiner Seite zu wachsen".

Barcelona hatte am Donnerstag den Abschied des sechsmaligen Weltfußballers verkündet. Der argentinische Superstar gewann mit Barca 35 Titel und erzielte in 778 Pflichtspielen 672 Tore seit seinem Debüt im Oktober 2004. "Ich versuche immer noch, die Nachricht zu verdauen", so Busquets: "Wir werden Dich vermissen."