FC Barcelona patzt trotz Depays Traumtor in Bilbao - Eric Garcia sieht Rot

FC Barcelona hat den zweiten Sieg seit dem Abgang von Superstar Lionel Messi verpasst. Die Katalanen kamen am zweiten Spieltag der Primera Division am Samstagabend bei Athletic Bilbao nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und haben nun vier Punkte auf dem Konto.

Memphis Depay glich in der 75. Spielminute für das Team von Trainer Ronald Koeman traumhaft per Volley aus zehn Metern aus, zuvor hatte Inigo Martinez (50.) Bilbao verdient in Führung gebracht.

Barcelonas Eric Garcia sah in der Nachspielzeit wegen einer Notbremse noch die Rote Karte, Nico Williams wäre wohl frei durch gewesen und hätte höchstwahrscheinlich den Siegtreffer für die starken Basken markiert.

Der deutsche Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen stand nach seiner Knie-OP im Mai noch nicht im Kader, ist aber am Freitag wieder ins Mannschaftstraining der Katalanen eingestiegen. Am Sonntag spielen noch die beiden großen Madrider Klubs. Atletico Madrid empfängt den FC Elche (19.00 Uhr), während Real Madrid zu UD Levante reist (22.00 Uhr)

LaLiga: Tabelle am 2. Spieltag