Atletico Madrid bleibt mit viel Dusel auf Kurs: Elche vergeigt Elfmeter in der Nachspielzeit

Atletico Madrid bleibt nach einem immens glücklichen Sieg im Rennen um seinen ersten Meistertitel seit 2014 auf Kurs. Am 34. Spieltag der Primera Division gewann die Mannschaft von Trainer Diego Simeone 1:0 (1:0) beim abstiegsbedrohten FC Elche, für den Fidel Chaves in der Nachspielzeit (90.+1) einen Handelfmeter an den Pfosten schoss.

Atletico baute damit den Vorsprung auf die Verfolger Real Madrid und FC Barcelona zumindest vorübergehend auf fünf Punkte aus. Marcos Llorente (24.) traf für die Gäste, die nach bis dahin souveräner Vorstellung in der Schlussphase nachlässig wurden und um den Sieg zittern mussten. Nach einem dummen Handspiel Llorentes im Strafraum drohte schließlich ein ganz bitterer Rückschlag.

Real empfängt am Samstagabend CA Osasuna (21 Uhr im LIVETICKER). Barca, das am Donnerstag im Nachholspiel gegen den FC Granada mit 1:2 gepatzt hatte, muss am Sonntagabend beim FC Valencia antreten. Am kommenden Samstag (16.15 Uhr) stehen sich Barcelona und Atletico in einem wegweisenden Duell im Camp Nou gegenüber.

Primera Division: Die aktuelle Tabelle