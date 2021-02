Eden Hazard fehlt Real Madrid wochenlang mit Muskelverletzung im Oberschenkel

Eden Hazard wird Real Madrid auf unbestimmte Zeit fehlen. Dies gaben die Königlichen am Mittwoch in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt.

Der 30-jährige Offensivspieler laboriert an einer Muskelverletzung des Oberschenkels in seinem linken Bein und wird seine Reha fortsetzen.

Hazard hatte bereits im Dienstag im Training der Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane gefehlt. Burger King wollte den vermeintlichen Grund zunächst gewusst haben.

In der aktuellen Spielzeit kam der Offensivspieler aufgrund von Verletzungen nur in acht von 21 möglichen Spielen zum Einsatz, nun droht er auch noch das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am 24. Februar bei Atalanta Bergamo zu verpassen.