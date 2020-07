Primera Division: Unai Emery wird offenbar neuer Trainer des FC Villarreal

Der ehemalige Coach von Paris Saint-Germain und des FC Arsenal, Unai Emery, soll offenbar zur neuen Saison das Traineramt des FC Villarreal übernehmen. Das berichtet die spanische Marca.

Demnach soll bereits eine Einigung zwischen Klub und dem 48-Jährigen erzielt worden sein. Beim "gelben U-Boot" würde Emery den Spanier Javier Calleja beerben, der Villarreal in der abgelaufenen Saison auf Tabellenplatz fünf der Primera Division und damit in die Europa League geführt hatte. Dennoch, so heißt es, strebe der Verein eine personelle Neuausrichtung zur kommenden Saison an.

Für Emery wäre der FC Villarreal die achte Trainerstation seiner Karriere. Nachdem er den FC Sevilla 2016 zum Gewinn der Europa League gecoached hatte, kam er über Paris Saint-Germain zum FC Arsenal, wo er als Nachfolger von Arsene Wenger bis Ende 2019 unter Vertrag war.