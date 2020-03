Real Madrid gewinnt Clasico gegen Barca auch dank starkem Toni Kroos: "Dieser Kroos darf keine Minute mehr fehlen"

Toni Kroos ist zurück, Real Madrid siegt: Mit seiner entscheidenden Torvorlage im Clasico stellte der zuletzt degradierte Regisseur seinen unschätzbaren Wert für die Königlichen unter Beweis.

Die eindrucksvolle Auferstehung von Toni Kroos riss nur Cristiano Ronaldo nicht vom Sitz. Als Real Madrids deutscher Regisseur die Abwehr des FC Barcelona mit einem tödlichen Pass filetierte und quasi den Clasico entschied, stand das ganze Estadio Santiago Bernabeu - lediglich CR7 verharrte auf seinem VIP-Platz und klatschte nur kurz vergnügt in die Hände. Zwar war Reals früherer Superstar erstmals seit seinem Abschied 2018 wieder zurückgekehrt, das Rampenlicht überließ er aber dem zuletzt degradierten Kroos.

Nach dem 2:0 (0:0) der Madrilenen gegen den Erzrivalen, den Real von der Tabellenspitze stürzte, forderte die spanische Sportzeitung Marca mit Nachdruck: "Dieser Kroos darf keine Minute mehr fehlen." Eine klare Botschaft an Real-Trainer Zinedine Zidane, der den Nationalspieler unter der Woche beim 1:2 gegen Manchester City im Achtelfinale der Champions League noch 90 Minuten auf der Bank hatte schmoren lassen.

Real Madrid - FC Barcelona: Noten und Einzelkritiken zum Clasico © getty 1/29 Real Madrid hat den Clasico gegen den FC Barcelona mit 2:0 gewonnen. Der beste Königliche schoss kein Tor, Toni Kroos spielte keinen Fehlpass und nur einer fiel ab. Lionel Messi fehlte bei Barca das Glück. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/29 THIBAUT COURTOIS: In der 30. Minute brauchte der Belgier erstmals seine Handschuhe, kurz darauf rettete er spektakulär gegen Arthur (34.). Zeigte insgesamt drei Glanzparadden. Behielt auch sonst stets die Ruhe. Note: 1,5. © getty 3/29 DANIEL CARVAJAL: Durch Barcas 4-4-2-System bekam er lediglich dann Arbeit, wenn sich Alba vortraute - weil sich de Jong stets ins Zentrum bewegte. Offensiv inaktiver als sein Gegenpart Marcelo. Note: 3,5. © getty 4/29 RAPHAEL VARANE: Störte Messi entscheidend (38.), sodass dieser in der Folge Courtois nicht überwinden konnte. Hielt sich im Aufbauspiel meist zurück und kam somit nur auf wenige Ballaktionen. Note: 3,5. © getty 5/29 SERGIO RAMOS: Der Abwehrchef, der gegen Manchester City noch vom Platz geflogen war, überzeugte mit seiner Zweikampfstärke. Er strahlte auf dem Platz enorme Präsenz aus. Note: 2,5. © getty 6/29 MARCELO: Defensiv ebenfalls kaum gefordert, setzte offensiv aber wie gewohnt Akzente. Ärgerlich, dass er in der 21. den freistehenden Isco im Rückraum übersah. Note: 3. © getty 7/29 TONI KROOS: Der Startelf-Rückkehrer ließ Arthur vor dessen Chance in der 34. einfach ziehen. Glänzte ansonsten mit einer überragenden Passquote von 100 Prozent und war sehr aktiv im Angriffsspiel - seine Schüsse landeten aber im zweiten Stock. Note: 2,5. © getty 8/29 CASEMIRO: Wendete seine Augen zu keiner Sekunde von Messi ab. Sicherte auch sonst in gewohnter Manier das Zentrum ab, um Kroos mehr Freiheiten zu ermöglichen. Deshalb kaum in der Offensive zu sehen. Note: 2,5. © getty 9/29 FEDERICO VALVERDE: Hatte nur wenig Einfluss. Der Mittelfeldspieler konnte seine Stärken im Zweikampf kaum ausspielen, da Real sich gegen den Ball häufig sehr passiv zeigte und Barca den Ball überließ. Note: 4,5. © getty 10/29 ISCO: Sehr umtriebig! Der Spanier zog oft in die Mitte und scheiterte erst mit einem Distanzschuss an ter Stegen (56.), ehe Pique seinen Kopfball von der Linie kratzte. Gewann zudem überraschend viele Zweikämpfe (Quote von knapp 85 Prozent). Note: 2,5. © getty 11/29 KARIM BENZEMA: Hatte die erste Torchance der Partie (7.) und machte in der Folge viele Bälle fest. Bei seinen wenigen Abschlüssen aber glücklos. So auch bei seinem technisch anspruchsvollen Volley, als er nur knapp über die Latte flog (63.). Note: 3,5. © getty 12/29 VINICIUS JUNIOR: Beackerte die linke Außenbahn mit vielen Dribblings, blieb aber bei seinen Hereingaben oft zu ungenau. Etwas glücklich beim Führungstreffer, da Pique seinen Schuss noch entscheidend abfälschte. Note: 2,5. © getty 13/29 LUKA MODRIC: Kam in der 79. Minute für den starken Isco ins Spiel. Hatte noch einige gute Aktionen, die aber kein Ertrag brachten. Keine Bewertung. © imago images 14/29 LUCAS VAZQUEZ: In der 86. Minute für Valverde eingewechselt. Half, die Führung über die Zeit zu bringen. Keine Bewertung. © getty 15/29 MARIANO DIAZ: In der Nachspielzeit für Benzema eingewechselt. Der Stürmer brauchte keine 60 Sekunden, um auf 2:0 zu stellen. Keine Bewertung. © getty 16/29 MARC-ANDRE TER STEGEN: Rettete Barca mit der Weltklasseparade gegen Isco vor einem früheren Rückstand (56.). Ansonsten nur selten gefordert, beim 0:1 und 0:2 ohne Abwehrchance. Note: 3. © imago images 17/29 NELSON SEMEDO: Hatte mit Vinicius viel zu tun und behielt in den meisten Duellen die Oberhand. Machte seine Seite dann vor dem 0:1 aber viel zu weit auf. Nach vorne hielt sich Semedo vor allem nach dem Seitenwechsel zurück. Note: 4. © getty 18/29 SAMUEL UMTITI: War in der ersten Hälfte oft zu weit weg von Benzema und wirkte fahrig. Biss sich mit zunehmender Dauer ins Spiel, am Ende mit guter Zweikampfquote. Ließ allerdings vor dem 0:2 Mariano Diaz ziehen und war zu langsam. Note: 4. © getty 19/29 GERARD PIQUE: Verteidigte in Eins-gegen-eins-Situationen sehr intelligent. Rettete gegen den Kopfball von Isco auf der Linie (61.), fälschte dann aber Vinicius‘ Abschluss beim 0:1 unglücklich und unhaltbar ab. Note: 2,5. © getty 20/29 JORDI ALBA: Legte für die erste gute Barca-Chance durch Griezmann auf (21.), war sonst offensiv aber wenig zu sehen. Bei Bällen in die Tiefe hatte Alba defensiv Probleme, wirkte zudem nicht so spritzig wie zu besten Zeiten. Note: 4. © getty 21/29 ARTHUR: Ein Spiegelbild von Barcas Leistung. In der ersten Hälfte sehr spielfreudig, erarbeitete sich eine Riesenchance, scheiterte aber an Courtois (34.). Nach der Pause dann immer schwächer und mit einigen Unkonzentriertheiten. Note: 3,5. © getty 22/29 SERGIO BUSQUETS: Der Anker in Barcas Spiel und über weite Strecken herausragend. Passsicher wie gewohnt, unterband auch Reals Umschaltspiel oft geistesgegenwärtig. In der wichtigen Schlussphase wirkte Busquets aber etwas platt. Note: 2,5. © getty 23/29 ARTURO VIDAL: Der Chilene war zwar gewohnt giftig und aggressiv, wurde dabei zuweilen aber ungestüm und gewann nur 18 Prozent seiner elf Zweikämpfe. Schwächster bei Barca. Note: 5. © getty 24/29 FRENKIE DE JONG: Die Ballführung des Holländers ist eine Augenweide, auch nach hinten arbeitete er gut. Sorgte oft für eine gute Verbindung ins Angriffsdrittel, war dabei aber leider zu selten zielführend. Noch einer der Bessseren. Note: 3. © getty 25/29 ANTOINE GRIEZMANN: Stark in der ersten Halbzeit, trat immer wieder klug als guter Wandspieler in Erscheinung, sehr beweglich. Hatte die erste gute Chance für Barca, hätte freistehend mehr daraus machen können (21.). Nach der Pause blasser. Note: 3. © getty 26/29 LIONEL MESSI: Hatte eine der besten Barca-Chancen, schloss alleine vor Courtois aber zu zentral ab (38.). In seinen Einzelaktionen meist unglücklich, zum Beispiel nach feinem Zuspiel von de Jong gegen Marcelo (75.). Note: 4. © getty 27/29 MARTIN BRAITHWAITE (ab 69. Minute): Brachte sofort Schwung und hängte in seiner ersten Szene Marcelo ab, scheiterte an Courtois (70.). Ließ dann aber Vinicius vor dem 0:1 im Rücken weglaufen. In der Schlussphase sehr bemüht, aber uneffektiv. Note: 3,5. © imago images 28/29 ANSU FATI (ab 81. Minute): Sollte noch einmal für Torgefahr sorgen, das gelang ihm nicht. Kam allerdings auch zu einer sehr undankbaren Zeit. Keine Bewertung. © imago images 29/29 IVAN RAKITIC (ab 81. Minute): Trat in der Schlussphase nicht mehr auffällig in Erscheinung. Keine Bewertung.

Real Madrid: Toni Kroos mit Geistesblitz-Vorlage zum 1:0

Nach dieser 71. Minute, in der Kroos Vinicius Junior per Fingerzeig tief schickte und jener zur 1:0-Führung veredelte, lassen sich schwer Argumente gegen den Deutschen finden. Auch der Torschütze war voll des Lobes: "Toni hat mir eine wunderschönen Pass gespielt", sagte Vinicius, der bestätigte, dass sie den Spielzug im Training einstudiert hatten. Doch Kroos überzeugte nicht nur durch den einen Geistesblitz, mit einer Passgenauigkeit von 98 Prozent verlieh er dem Team auch wieder die Stabilität, die gegen City noch abhanden gekommen war - ein entscheidender Faktor für den Sieg.

Nachdem Mariano Diaz (90.+2) in der Nachspielzeit für klare Verhältnisse gesorgt hatte, war vor allem Zidane sichtlich erleichtert. Noch ein Rückschlag nach zuvor drei Pflichtspielen ohne Sieg hätte eine veritable Staatskrise auslösen können. Der Super-GAU blieb aus. "Ich habe vorher gesagt, es ist eine Gelegenheit, die Latte wieder höher zu legen und das haben wir von Anfang an getan", sagte Zidane. Die Kritik wegen der Nichtberücksichtigung von Kroos in der Königsklasse und allem anderen, was gegen Manchester falsch gelaufen war, hat der Franzose derweil gut verarbeitet.

Laut Zidanes Kapitän Sergio Ramos kein Wunder. "Ich weiß nicht, ob Zidane geschätzt wird, aber wenn jemand einen Arsch in der Hose hat, dann ist es Zidane", sagte der Abwehrchef, der sich mit Barcas Gerard Pique nach der Partie noch einen verbalen Schlagabtausch lieferte. Typisch Clasico. Der Katalane habe nach eigener Aussage in der ersten Halbzeit "das schlechteste Madrid" gesehen, auf das er je im Bernabeu getroffen sei. Die Madrilenen drehten tatsächlich erst im zweiten Durchgang mit ihrem Gegenpressing auf, aber Ramos fand dennoch: "Ich würde sofort unterschreiben, jeden Clasico mit so einer schlechten Halbzeit, wie er sagt, zu gewinnen." Dank Kroos ist ihnen das gelungen.