Der FC Valencia empfängt am 21. Spieltag der spanischen LaLiga den Spitzenreiter FC Barcelona. Der amtierende Meister hat seit 13 Jahren nicht mehr im Mestalla verloren. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wo Ihr die Partie heute live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Wann und wo findet FC Valencia gegen den FC Barcelona statt?

Die Begegnung zwischen dem FC Valencia und dem FC Barcelona findet am heutigen Samstag, den 25. Januar statt. Anpfiff im Estadio de Mestalla in Valencia ist um 16 Uhr.

FC Valencia gegen FC Barcelona heute live im TV und Livestream sehen

Wenn Ihr das Heimspiel des FC Valencia gegen den FC Barcelona live verfolgen wollt, seid Ihr bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Streaminganbieter ist ab 15.45 Uhr mit Vorberichten am Start und überträgt das Duell ab 16 Uhr live, exklusiv und in voller Länge. Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben.

Das Spiel begleitet folgendes Team:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Jan Platte

Experte: Jonas Hummels

Wie kann ich Valencia gegen Barca heute live bei DAZN sehen?

FC Valencia gegen FC Barcelona im Liveticker

Solltet Ihr es nicht hinbekommen, die Partie zwischen dem FC Valencia und dem FC Barcelona live im Bewegtbild zu verfolgen, verpasst Ihr mit dem Liveticker von SPOX nichts.

Griezmann rettet Barca in der Copa del Rey vor der Blamage

Der Motor beim FC Barcelona läuft nach dem Trainerwechsel von Ernesto Valverde auf Quique Setien noch nicht auf Hochtouren. Im ersten Ligaspiel bescherte Lionel Messi seinem neuen Trainer in der Vorwoche gegen Granada mit dem 1:0-Siegtreffer eine Viertelstunde vor Schluss einen gelungenen Einstand.

Am Mittwoch lag in der Copa del Rey bei UD Ibiza eine Blamage in der Luft. Die Katalanen, ohne Messi, Sergio Busquets und Gerard Pique angereist, lagen zwischenzeitlich 0:1 zurück, kurz vor der Halbzeit verhinderte nur der Pfosten einen zweiten Gegentreffer. Im zweiten Durchgang sicherte Antoine Griezmann dem FC Barcelona mit einem Doppelpack das Weiterkommen. Der Siegtreffer fiel dabei sogar erst in der Nachspielzeit.

Barcelona zuletzt mit starker Statistik in Valencia

Nun steht das vermeintlich schwierige Auswärtsspiel im Mestalla in Valencia an - ein Stadion, in das kein spanisches Team gerne fährt. Allerdings spricht die jüngere Vergangenheit für den amtierenden Meister: Seit Februar 2007 verlor Barca nämlich kein Auswärtsspiel in Valencia mehr.

Valencia spielt eine durchwachsene LaLiga-Saison und steht nach 20 Spieltagen gerade einmal auf Rang sieben.

Die letzten fünf Duelle zwischen dem FC Valencia und dem FC Barcelona

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 14.09.2019 LaLiga FC Barcelona FC Valencia 5:2 25.05.2019 Copa del Rey FC Barcelona FC Valencia 1:2 02.02.2019 LaLiga FC Barcelona FC Valencia 2:2 07.10.2018 LaLiga FC Valencia FC Barcelona 1:1 14.04.2018 LaLiga FC Barcelona FC Valencia 2:1

Die Tabelle der Primera Division vor dem 21. Spieltag

Für den FC Barcelona gibt es auf dem Weg zur Titelverteidigung in LaLiga keine Punkte zu verschenken. Zwar liegen die Katalanen vor dem 21. Spieltag noch an der Tabellenspitze, Verfolger Real Madrid ist jedoch punktgleich und nur aufgrund einer um zwei Tore schlechteren Tordifferenz hinter Barca.

Der FC Valencia kämpft nach einer bislang durchwachsenen Saison um den Anschluss an die Spitzengruppe.