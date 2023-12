"Einzigartig": Bologna-Boss äußert sich zu Gerüchten um Ex-Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee

Der FC Bologna will seinen umworbenen Stürmer Joshua Zirkzee in der Winterpause nicht abgeben. "Wir sind wegen Zirkzee noch nicht angerufen worden. Aber wir würden auch nicht antworten", sagte Bolognas Technischer Direktor Marco Di Vaio der Gazzetta dello Sport.

Zirkzee wechselte im Sommer 2022 für 8,5 Millionen Euro vom FC Bayern München nach Bologna, wo ihm in dieser Hinrunde der große Durchbruch gelang. In 19 Pflichtspielen verzeichnete der 22-jährige Stürmer aus den Niederlanden acht Treffer und vier Assists. Zuletzt wurde Zirkzee mit mehreren Top-Klubs in Verbindung gebracht, unter anderem mit Manchester United.

Der FC Bayern sicherte sich beim Verkauf eine Weiterverkaufsbeteiligung, die je nach Berichten bei 35 bis 50 Prozent liegen soll. Darüber hinaus besitzt der FC Bayern eine Rückkaufklausel in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro. Eine entsprechende Klausel bestätigte Di Vaio und betonte: "Von den anderen Vereinen können wir fordern, was wir wollen."

Der ehemalige Stürmer von Bologna, Juventus Turin und Parma Calcio sieht in Zirkzee eine "9,5": "Er kann mit keinem anderen Spieler verglichen werden, er ist einzigartig." Zirkzees Vertrag läuft noch bis 2026.