Gala gegen Inter, Interesse von Topklubs: Ex-Bayern-Talent Joshua Zirkzee startet in Italien durch

Ein artistischer Außenristpass, ein perfektes Zuspiel in die Schnittstelle - und schon war Inter Mailand in der Coppa Italia eliminiert: Joshua Zirkzee hatte am Mittwochabend im San Siro mit zwei Assists entscheidenden Anteil am sensationellen Sieg seines FC Bologna gegen den Titelverteidiger.

Der ehemalige Stürmer des FC Bayern München kam in der 85. Minute beim Stand von 0:0 ins Spiel. Bologna geriet in der Verlängerung zwar in Rückstand, setzte sich aber letztlich dank von Zirkzee vorbereiteten Treffern in den Minuten 112 und 116 mit 2:1 durch. Im Viertelfinale Anfang Januar wartet die AC Florenz.

In Bolognas Startelf fehlte der 22-jährige Niederländer nur deshalb, weil Trainer Thiago Motta großflächig rotierte. In der Serie A ist Zirkzee gesetzt und einer der Erfolgsgaranten der italienischen Überraschungsmannschaft. Bologna ist als Tabellenvierter aktuell auf Champions-League-Kurs, der Rückstand auf Spitzenreiter Inter beträgt 13 Punkte.

Zirkzee ist mit sieben Treffern geteilter Vierter in der Torschützenliste, wettbewerbsübergreifend hält er bereits bei zwölf Torbeteiligungen in 18 Pflichtspielen. Vor allem in den vergangenen Wochen wusste Zirkzee zu überzeugen, unter anderem mit einem Doppelpack beim 2:1-Sieg gegen die Salernitana.