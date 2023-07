AC Milan und Monza spielen um Berlusconi-Trophäe

Die italienischen Fußball-Erstligisten AC Milan und AC Monza widmen Ex-Premier Silvio Berlusconi ein besonderes Pokalspiel. Die Partie um die Silvio-Berlusconi-Trophäe wird am 8. August zu Ehren des im Juni an einer chronischen Leukämie Verstorbenen in Monza ausgetragen.

Das Match zwischen den beiden lombardischen Klubs, die eng mit Berlusconi verbunden waren, soll jährlich im August wiederholt werden. Berlusconi war von 1986 bis 2017 Milan-Eigentümer. Im September 2018 hatte er dann Monza übernommen, anschließend war der Klub erstmals in seiner 100-jährigen Geschichte in die Serie A aufgestiegen.

Die Vereine verbindet außerdem Monza-Geschäftsführer Adriano Galliani. Der 78-Jährige, Berlusconis "rechte Hand", war unter dem "Cavaliere" bereits 31 Jahre lang Geschäftsführer bei Milan gewesen.