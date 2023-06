Juventus: Massimiliano Allegri soll "Monster"-Gehalt von 28 Millionen Euro für einen Wechsel nach Saudi-Arabien erhalten

Juventus-Trainer Massimiliano Allegri wird offenbar ein Gehalt von 28 Millionen Euro angeboten, wenn er in der nächsten Saison Al-Hilal trainiert.

Al-Hilal, das an der Verpflichtung von Lionel Messi interessiert war bevor sich der Argentinier für Inter Miami entschied, ist nun hinter Juventus-Trainer Massimiliano Allegri her und soll laut La Gazzetta dello Sport bereit sein, ihm ein gewaltiges Gehalt von 28 Millionen Euro zu bieten - fast viermal mehr als das, was er bei Juventus verdiente (7 Millionen Euro plus Boni), um den Italiener anzulocken.

Dem Bericht zufolge werden sich Vertreter des saudischen Klubs in den nächsten 48 Stunden mit Allegri in Monte Carlo treffen um einen Vertrag abzuschließen.

Die saudi-arabischen Klubs sind in letzter Zeit in aller Munde, da sie sich um einige der größten Stars in Europa bemühen. Nach dem Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Al-Nassr im Januar hat sich Karim Benzema nun Al-Ittihad angeschlossen. Auch Spieler wie N'Golo Kanté und Sergio Ramos sind angeblich auf dem Weg in den Nahen Osten.

Anfang dieser Woche bestätigte der Geschäftsführer von Juventus Turin, Maurizio Scanavino, dass es trotz der schlechten Ergebnisse in dieser Saison keine Zweifel daran gibt, dass der Klub auch in der nächsten Saison mit Allegri an der Spitze weitermachen will. Der Trainer ist auf dem Weg in den Urlaub, aber es gibt jetzt Spekulationen, dass er in den nächsten Tagen eine Entscheidung über seine Zukunft treffen muss.