Napoli sucht Spallettis Nachfolger: Julian Nagelsmann ist unter den Kandidaten

Obwohl er Napoli zum ersten Serie-A-Titel seit 33 Jahren geführt hat, wird Luciano Spalletti den Klub am Ende der Saison verlassen. Der Trainer bestätigte seinen Abschied indirekt in einer emotionalen Pressekonferenz nach dem Sieg gegen Inter Mailand (3:1). Unter den Nachfolgekandidaten ist wohl auch Julian Nagelsmann.

"Die Sache ist entschieden, man ändert nicht jeden Tag seine Meinung", sagte Spalletti den Reportern. "Es ist eine Situation, die sich schon seit langem anbahnt. Wenn man nicht überzeugt ist, dass man diesen Leuten alles geben kann, was sie verdienen, muss man darüber nachdenken. Man denkt darüber nach, kommt zu einem Ergebnis und bleibt dann dabei. Das ist nicht einfach so vom Himmel gefallen."

Im Moment wird er jedoch mit Napoli in Verbindung gebracht, weil er in seiner ersten Saison bei Bologna in der Serie A hervorragende Arbeit geleistet hat. Die Nachfolge des verstorbenen Sinisa Mihajlovic war eine enorm schwierige Aufgabe, aber Motta hat die Rossoblu zu einer der fußballerisch besten Mannschaften der Serie A gemacht.

Es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis der frühere italienische Nationalspieler einen der begehrten Trainerposten im europäischen Fußball bekommt, vielleicht sogar im Parc des Princes - oder in einem anderen Stadion, in dem er einst kickte, dem San Siro ...

Ist es also wahrscheinlich, dass Gasperini sein geliebtes Atalanta in Richtung Napoli verlässt? Nein. Aber es ist verständlich, dass De Laurentiis an einem Trainer interessiert ist, der dafür bekannt ist, fantastischen Fußball mit einer Mischung aus vermeintlich gescheiterten Spielern und jungen Talenten zu spielen.

De Laurentiis schätzt Gasperini sehr, wie so ziemlich jeder im italienischen Fußball, und wollte ihn schon vor zehn Jahren verpflichten. Doch der damalige Trainer Walter Mazzarri beschloss, seinen Aufenthalt in Neapel um eine weitere Saison zu verlängern.

Gian Piero Gasperini, der Kopf hinter Atalantas bemerkenswerter Reise vom Provinzklub zum Champions-League-Teilnehmer, ist mittlerweile seit sieben Jahren in Bergamo. 65 Jahre ist er nun alt und könnte seine Trainerkarriere gut und gerne in Bergamo beenden.

Und wenn er sich doch schließlich dazu entschließen sollte, den Verein zu verlassen, könnte es durchaus sein, dass er einen der Top-Jobs in der Premier League bekommt. Denn De Zerbi wird derzeit von City-Coach Pep Guardiola in den höchsten Tönen gelobt.

Obwohl De Zerbi dazu bestimmt zu sein scheint, eines Tages als Trainer ins Maradona-Stadion zurückzukehren, könnten wir noch eine Weile darauf warten müssen. Der gebürtige Brescianer scheint seine Arbeit in England zu genießen und hat Brighton gerade in die Europa League geführt. Während einige seiner Top-Spieler das Amex-Stadion im Transferfenster verlassen könnten, wird er wahrscheinlich bleiben.

Roberto De Zerbi wird logischerweise als idealer Nachfolger für Spalletti angesehen. Die beiden haben einen ähnlichen Spielstil. De Zerbi hat bereits bei Sassuolo in der Serie A und jetzt bei Brighton in der Premier League bewiesen, dass er in der Lage ist, mit einem relativ kleinen Budget unglaubliche Erfolge zu erzielen. Hinzu kommt, dass De Zerbi in seiner aktiven Zeit als Spieler vier Jahre lang bei Napoli unter Vertrag stand.

© getty

Vincenzo Italiano

Vincenzo Italiano kam vor zwei Jahren zur Fiorentina. Er galt als der nächste große italienische Trainer, nachdem er in Spezia Wunder vollbracht hatte. In seiner ersten Saison schaffte er den historischen Aufstieg in die Serie A und in seiner zweiten Saison den Klassenerhalt. Und das alles mit gutem Fußball.

Nach der Europa-Qualifikation mit dem siebten Platz in der Saison 2021/22 wird die Viola diesmal einen Platz im Mittelfeld der Tabelle einnehmen. Allerdings standen bzw. stehen sie in dieser Saison auch in zwei Pokalfinals: Die Coppa Italia verloren sie 1:2 gegen Inter Mailand - doch am 7. Juni steht noch das Conference-League-Endspiel gegen West Ham United an.

Er erfüllt so ziemlich alle Voraussetzungen für De Laurentiis - bis auf eine vielleicht: Starpower. Aber ein Coup in zwei Wochen in Prag würde das sicher auch noch ändern.

Italiano hat in Florenz noch einen Vertrag bis 2024, aber wie er selbst Anfang der Woche sagte: "Ich hoffe, dass ich in Rom und Prag feiern kann und dann werden wir sehen, was passiert..."