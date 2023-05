Sergiño Dest von der AC Milan: Bayern-Transferziel, Absturz und die Suche nach einem Neuanfang

Sergiño Dest galt einst als gefragtes Talent, das auch ganz oben auf der Liste des FC Bayern München stand. Inzwischen jagt in seiner noch jungen Karriere ein Tiefpunkt den nächsten. Was ist passiert und wie könnte es für ihn weitergehen?

Es ist noch gar nicht so lange her, dass sich Europas Spitzenteams im Werben um die Dienste von Dest auf dem Transfermarkt regelrecht hochschaukelten. 2020 bemühte sich neben einigen englischen Klubs auch der FC Bayern München intensiv um eine Verpflichtung des Rechtsverteidigers.

Am Ende verlor der deutsche Rekordmeister das Tauziehen gegen den FC Barcelona, der an Ajax Amsterdam stolze 21 Millionen Euro für den damals 19-Jährigen überwies.

"Es gibt Transfers, die an den Punkt kommen, an dem man sagen muss: Wir sind ab sofort draußen. Umso wichtiger ist es, dass man Alternativen bzw. alternative Wege von Anfang an mitdenkt", erklärte Hasan Salihamidzic damals. Letztlich kam Bouna Sarr für acht Millionen Euro an die Säbener Straße. Knapp drei Jahre danach dürften beide Vereine mit ihren Transfers mehr als unzufrieden sein.

Dest büßte nach einer erfolgreichen Premierensaison unter Trainer Ronald Koeman seinen Status als Stammspieler unter dessen Nachfolger Xavi wegen vieler Verletzungen und einer Corona-Infektion in der Rückrunde ein. Barças damalige Aufholjagd von Platz neun auf zwei klappte auch ohne Dest, weshalb er in kürzester Zeit als verzichtbar galt und am letzten Tag des Sommertransferfensters zur AC Milan ausgeliehen wurde.

Milan will Dest von der Gehaltsliste bekommen

Beim frischgebackenen Meister sollte Dest wieder Fuß fassen. "Ich bin hier sehr glücklich und werde 100 Prozent geben, um zu bleiben", sagte er wenige Wochen nach seinem Wechsel. Der Niederländer hoffte, in der defensiv geprägten Serie A ein "kompletterer Spieler" zu werden. Für den Zeitpunkt etwas ungewöhnlich, sprach er zudem bereits von einem dauerhaften Verbleib im Norden Italiens.

"Der Vertrag zwischen Milan und Barcelona enthält eine Kaufoption (20 Millionen Euro; Anm. d. Red.), also werde ich hier mein Bestes geben, denn ich hoffe, dass Milan mich dauerhaft unter Vertrag nimmt", sagte er.

Wenige Monate später ist allerdings klar, dass es dazu nicht kommen wird. Die Rossoneri wollen Dest schleunigst von der Gehaltsliste - auch wenn sie sich das Jahressalär von kolportierten 7,6 Millionen Euro mit den Katalanen teilen - bekommen.

© getty Sergiño Dest ist weiterhin Nationalspieler der USA.

Dest: USA-Abstellung ein Schlag in die Magengrube

Dest, der auch als Linksverteidiger oder auf der Außenbahn vor einer Dreierkette agieren kann, war zu keinem Zeitpunkt die erhoffte Verstärkung für Milan. Nur 14 mickrige Einsätze stehen kurz vor dem Saisonende auf seinem Konto. An Kapitän Davide Calabria ist hinten rechts schlichtweg kein Vorbeikommen, gleiches gilt für die linke Seite mit Theo Hernández.

Das letzte Pflichtspiel von Dest für Milan liegt bereits über drei Monate zurück. Das 0:4 gegen Lazio Rom am 24. Januar war gleichzeitig sein zweiter und letzter Startelf-Einsatz für den Champions-League-Halbfinalisten. Für die K.o.-Spiele in der Königsklasse strich ihn Trainer Stefano Piolo sogar aus dem Kader.

Ein weiterer Tiefpunkt war die Abstellung für die Nationalmannschaft der USA im April. Die Nominierung, die eigentlich eine Wertschätzung sein sollte, dürfte für Dest der nächste Schlag in die Magengrube gewesen sein. Denn der inzwischen 22-Jährige war der einzige Spieler aus Europa, der vor seinem Klub eine Freigabe für das unbedeutende Testspiel gegen Mexiko erhalten hatte. Milan selbst war an dem Wochenende in der Liga gefordert.

Inzwischen ist deutlich, dass sich Dest mit dem Schritt zu den Mailändern erneut falsch entschieden hat. Der schnellere und funktionellere Stil als in der auf Ballbesitz orientierten Spielweise von Ajax oder Barça liegt dem spielstarken Außenverteidiger offensichtlich nicht. Der Wechsel zu Blaugrana kam außerdem zu früh - und zu einer Rückkehr wird es sehr wahrscheinlich auch nicht kommen.

© getty Sergiño Dest ist am Tiefpunkt seiner noch jungen Karriere angekommen.

Sergiño Dest: Neuanfang in der Bundesliga?

Dem Vernehmen nach will das finanziell gebeutelte Barcelona Dest unbedingt loswerden. Dabei soll möglichst eine Summe erzielt werden, die sich in den Sphären der damals gezahlten Ablöse abspielt. Angeblich soll es Interesse aus LaLiga geben. Genannt wurden zuletzt der FC Villarreal, FC Valencia und Atlético Madrid. Bei letzterem Klub könnte Dest womöglich in einem Tauschgeschäft mit Yannick Carrasco, an dem Barça interessiert sein soll, verrechnet werden.

Dass ein Verein für Dest aber nur ansatzweise 20 Millionen Euro auf den Tisch legt, grenzt nach seiner Entwicklung in den vergangenen Jahren jedoch an Utopie. Dem ist sich wohl auch Barcelona bewusst, weshalb auch eine weitere Leihe, die der derzeitigen Gehaltsaufteilung mit Milan ähnelt, im Raum steht.

Und da kommt tatsächlich wieder ein Bundesligist ins Spiel: Allerdings nicht der FC Bayern, sondern Union Berlin. Die Eisernen haben spätestens durch die Transfer-Posse um Isco im Winter gezeigt, dass sich die Grenzen des Machbaren erheblich verschoben haben. Laut dem spanischen Portal todofichajes.com sind die Gespräche zwischen dem Tabellendritten und Dest bereits weit fortgeschritten. Der Berliner Kurier spekuliert trotz der eher unbekannten Quelle sogar schon, dass an der Alten Försterei künftig Tina Turners Klassiker zu "It's simply the Dest" umgedichtet wird.

Klar ist: Dests sportliche Talfahrt kann nur mit einem Neuanfang gestoppt werden - und dafür muss er wohl erstmal etwas kleinere Brötchen backen. Wo Dest letztlich landen wird und wo er seine Qualitäten wie einst in Amsterdam eindrucksvoll unter Beweis stellen kann, gilt es in den kommenden Wochen und Monaten herauszufinden. Ansonsten läuft er Gefahr, sich endgültig in die lange Liste der gescheiterten Supertalente einzureihen.

Sergiño Dest: Die Leistungsdaten der letzten Jahre

Alle Angaben stammen von transfermarkt.de