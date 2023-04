Transfers und Gerüchte am 23. April: Barça besitzt günstige Kaufoption für Atletico-Star - Bayers Alonso sorgt für Interesse

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Alle Transfer-News und Gerüchte vom 23. April.

Am heutigen Sonntag kommt es ab 20.45 Uhr zum Choc des Olympiques bzw Olimpico im Groupama Stadium, zwischen Olympique Lyon und Olympique Marseille.

Sein Vertag läuft im Sommer aus und die Lyonnais werden nicht mit ihm verlängern. An einem ablösefreien Deal sollen Vereine aus der Serie A und der Premier League interessiert sein, berichtet Transfer-Journalist Fabrizio Romano.

Der Vertrag des spanischen Nationalspielers von Real Madrid läuft im Sommer 2023 aus. Seit Februar sorgt der rechte Außenspieler dafür, dass Präsident Florentino Perez ihm bald ein neues Arbeitspapier vorlegen könnte, mit sieben Toren und zwei Vorlagen in elf Spielen.

Der Spieler von Brighton and Hove Albion hat beim spanischen Sender Cadena Ser offenbart, dass er sich gerne den "Blancos" anschließen würde: "Es ist immer ein Traum für mich gewesen, für Real Madrid zu spielen."

© getty

Raphinha

Der brasilianische Außenstürmer wechselte erst im vergangenen Sommer für 58 Millionen Euro von Leeds nach Barcelona - seinem ersten großen Verein. Doch in Katalonien fasst der 26-Jährige nur schwer Fuß und ist selten an den Toren beteiligt.

Gute Erinnerungen wird Raphinha allerdings an die Premier League haben, wo er in Leeds einst aufblühte. Dass der Brasilianer in der Premier League funktioniert, scheint sich auch Newcastle gemerkt zu haben. Wie die spanische Mundo Deportivo berichtet, bereitet Newcastle United ein Angebot Richtung Barcelona vor.