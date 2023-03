Serie A - Siegesserie vorbei: SSC Neapel unterliegt Lazio Rom

Die Überflieger der SSC Neapel sind in der Serie A erstmals seit zwei Monaten wieder leer ausgegangen. Der souveräne Tabellenführer und Champions-League-Gegner von Eintracht Frankfurt verlor am Freitag 0:1 (0:0) gegen Lazio Rom.

Es war der erste Punktverlust in der Liga seit dem 0:1 bei Inter Mailand am 4. Januar - die folgenden acht Spiele hatte Neapel gewonnen.

Matias Vecino traf zum Sieg für Lazio (67.). Dennoch liegt der Spitzenreiter klar auf Titelkurs: Neapel hat 21 der nun 25 Spiele gewonnen, dazu kommen zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Inter Mailand, in der Tabelle Dritter hinter Lazio, könnte mit einem Sieg am Sonntag (18 Uhr/DAZN) gegen US Lecce den Rückstand auf 14 Punkte verkürzen. Neapel wartet seit 33 Jahren auf seinen dritten Scudetto.

In der Königsklasse hatte Napoli in Frankfurt ein 2:0 vorgelegt. Die Eintracht steht somit im Rückspiel am 15. März in Italien vor einer kaum zu lösenden Aufgabe.