Serie A: Inter Mailand mit Nullnummer beim Tabellenvorletzten

Inter Mailand hat in der italienischen Serie A einen herben Dämpfer kassiert.

Beim Tabellenvorletzten Sampdoria Genua kam der Ex-Meister um den deutschen Nationalspieler Robin Gosens in einem schwachen Spiel nicht über ein torloses Remis hinaus. Die Meisterträume schwinden damit immer mehr dahin.

Inter bleibt zwar erster "Verfolger" von Spitzenreiter SSC Neapel, der Rückstand beträgt 18 Spieltage vor Schluss jedoch bereits stolze 15 Punkte. Neapel hatte am Sonntag vorgelegt und mit dem 3:0 gegen US Cremonese seinen sechsten Ligasieg in Serie gefeiert.

Gosens durfte eine Woche nach seinem Kurzeinsatz im Mailand-Derby gegen AC (1:0) mal wieder von Beginn an spielen, wurde zur Pause aber ausgewechselt.

